«Вот чем могла и должна была быть Rainbow Six Siege»: геймплейный трейлер шутера Method of Entry впечатлил поклонников жанра

Разработчики из студии Attack Dog представили геймплейный трейлер Method of Entry — командного экшена с матчами на выбывание формата «5 на 5», построенного на «фундаментальных принципах жанра». Данный проект позиционируется как тактический шутер из прошлого, возрождённый для нового поколения геймеров.

Источник изображений: Attack Dog Studios

Источник изображений: Attack Dog Studios

Авторы Method of Entry делают упор на соревновательную составляющую и добавляют элементы реализма таким образом, чтобы тот улучшал, а не ухудшал игровой процесс. Сотрудники Attack Dog Studios также признались, что при создании своего шутера они вдохновлялись первыми частями SWAT и Rainbow Six, оригинальной Counter-Strike, а также относительно современными Escape from Tarkov и Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

«Наша цель — установить новый стандарт в соревновательных шутерах, сбалансировав точность, стратегию и аутентичность. Мы отказываемся от эффектных способностей героев, аркадных серий убийств и нереалистичных локаций в пользу реалистичного, тактического подхода, где точность и стратегия действительно имеют значение», — поясняют авторы.

Увиденное в геймплейном трейлере поклонники жанра восприняли с энтузиазмом. «Вот чем могла и должна была быть Rainbow Six Siege», — написал пользователь SamFisherBr. Поводами для негатива в комментариях стало звуковое сопровождение шутера, которое, по мнению игроков, требует серьёзной доработки.

Method of Entry выйдет в раннем доступе на PC (Steam), поддержка русского языка пока не заявлена.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
attack dog studios, method of entry, шутер
