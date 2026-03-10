«Вот чем могла и должна была быть Rainbow Six Siege»: геймплейный трейлер шутера Method of Entry впечатлил поклонников жанра

Разработчики из студии Attack Dog представили геймплейный трейлер Method of Entry — командного экшена с матчами на выбывание формата «5 на 5», построенного на «фундаментальных принципах жанра». Данный проект позиционируется как тактический шутер из прошлого, возрождённый для нового поколения геймеров.

Авторы Method of Entry делают упор на соревновательную составляющую и добавляют элементы реализма таким образом, чтобы тот улучшал, а не ухудшал игровой процесс. Сотрудники Attack Dog Studios также признались, что при создании своего шутера они вдохновлялись первыми частями SWAT и Rainbow Six, оригинальной Counter-Strike, а также относительно современными Escape from Tarkov и Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

«Наша цель — установить новый стандарт в соревновательных шутерах, сбалансировав точность, стратегию и аутентичность. Мы отказываемся от эффектных способностей героев, аркадных серий убийств и нереалистичных локаций в пользу реалистичного, тактического подхода, где точность и стратегия действительно имеют значение», — поясняют авторы.

Увиденное в геймплейном трейлере поклонники жанра восприняли с энтузиазмом. «Вот чем могла и должна была быть Rainbow Six Siege», — написал пользователь SamFisherBr. Поводами для негатива в комментариях стало звуковое сопровождение шутера, которое, по мнению игроков, требует серьёзной доработки.

Method of Entry выйдет в раннем доступе на PC (Steam), поддержка русского языка пока не заявлена.