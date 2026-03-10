В отличие от китайских производителей корейская Samsung до сих пор не использует в своей серийной продукции кремний-углеродные аккумуляторы. Но уже тестирует их, утверждает ресурс Android Headlines — два месяца назад компания проводила испытания батареи ёмкостью 20 000 мА·ч, но отказалась от этого варианта в пользу менее ёмких.

Важнейшим преимуществом кремний-углеродных аккумуляторов перед литий-ионными является более высокая плотность накопления энергии, то есть при тех же размерах они предлагают увеличенную ёмкость. Так, в OnePlus 15 используется кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 7300 мА·ч, тогда как у последнего флагманского Samsung Galaxy S26 Ultra литий-ионная батарея предлагает всего 5000 мА·ч. Поэтому и Samsung решила улучшить свою продукцию и до недавнего времени проводила тестирование кремний-углеродного аккумулятора огромной ёмкостью — 20 000 мА·ч.

Фиаско с взрывающимися аккумуляторами в Galaxy Note 7 стало важным уроком для Samsung — компания стала осторожнее и осмотрительнее. Впервые об испытаниях стало известно в конце минувшего года. Это был элемент питания с двумя ячейками: основная имела ёмкость 12 000 мА·ч при толщине 6,3 мм; вторая — 8000 мА·ч при толщине 4 мм. Батарея вышла из строя после 960 циклов зарядки; для сравнения, литийионные рассчитаны на 500–1000 циклов. К настоящему моменту корейский производитель приостановил эти испытания и сделал выбор в пользу менее ёмких аккумуляторов.

В настоящий момент Samsung продолжает тестировать кремний-углеродные батареи ёмкостью 12 000 и 18 000 мА·ч. Первая включает в себя элементы ёмкостью 6800 и 5200 мА·ч, вторая — 6699, 6000 и 5257 мА·ч.