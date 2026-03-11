Сегодня 12 марта 2026
Из-за дефицита памяти сильнее всего пострадают поставки хромбуков

Под хромбуками традиционно понимаются недорогие ноутбуки с небольшой диагональю экрана, которые работают под управлением операционной системы Google ChromeOS, а потому требуют постоянного подключения к информационной сети. В условиях дефицита памяти именно эта категория на рынке ПК пострадает сильнее всего с точки зрения снижения объёмов поставок.

Источник изображения: Acer

Источник изображения: Acer

В 2026 году, как ожидают аналитики Omdia, объёмы поставок ПК во всём мире сократятся на 12 %, при этом настольный сегмент упадёт на 10 % до 53,2 млн штук, а ноутбуки просядут на 12 % до 192,2 млн штук. В массовом сегменте, как отмечают авторы прогноза, типовое сочетание оперативной памяти и твердотельного накопителя выросло в цене с $90 до $165 с начала прошлого года. Только в текущем квартале цены на память вырастут ещё на 60 %. В условиях роста затрат производители ПК предпочитают сосредоточиться на выпуске более дорогих и доходных моделей. В то же время, рост цен сильно бьёт по покупателям устройств начального уровня стоимостью менее $500.

По прогнозам Omdia, в этом году поставки ноутбуков под управлением ChromeOS сократятся на 27,6 %, тогда как решения под управлением Windows просядут на 12,1 %, а ноутбуки Apple с macOS и вовсе сократят поставки на 4,8 %. Хромбуки острее почувствуют на себе рост затрат на покупку памяти, а также прекращение поставок определённого рода компонентов. Напротив, Apple с её вертикально интегрированной цепочкой поставок и премиальным позиционированием от колебаний цен защищена в большей мере.

Кстати, прогноз по общему снижению рынка ПК на 12 % исходит из предположения, что повышением цен на память на 60 % всё ограничится в первом квартале, а далее цены более или менее стабилизируются. Если динамика цен на память будет менее предсказуемой, то рынок ПК может по итогам года просесть на все 15 %, а то и более. К росту цен на память добавляются и проблемы, создаваемые военными действиями на Ближнем Востоке. В целом, как добавляют аналитики Context, бум ИИ определяет не только структуру спроса на компоненты, но и приоритеты в расходах заказчиков на рынке информационных технологий.

Источник:

Теги: omdia, chromebook, chrome os, рынок пк, аналитика
