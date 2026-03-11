Глава Nvidia: бум ИИ только начинается и потребует триллионов долларов инвестиций

Генеральный директор и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) весьма заинтересован в благоприятном впечатлении общественности от экспансии искусственного интеллекта, поскольку бум данных технологий обогащает компанию. Закономерно, что он на днях заявил о необходимости вложений триллионов долларов в сферу ИИ.

Издание Axios выделило несколько главных тезисов в новой публикации Дженсена Хуанга на страницах корпоративного блога Nvidia. Он подчёркивает, что человечество находится в самом начале длительного цикла развития ИИ. По его словам, технология ИИ является главной силой, меняющей мир в наши дни, и это не какое-то одно приложение или модель, это инфраструктура в целом. «Каждая компания будет использовать его. Каждая страна будет строить», — подчёркивает глава Nvidia неизбежность освоения ИИ и строительства соответствующей инфраструктуры.

Хуанг отмечает, что ИИ меняет принципы работы программного обеспечения. Если традиционно оно работало согласно правилам, предварительно определённым людьми, то ИИ-системы генерируют ответы в масштабе реального времени, опираясь на контекст. Каждый ответ на запрос создаётся заново, программное обеспечение не выполняет заранее сохранённые команды, оно рассуждает и создаёт умные ответы по запросу, как утверждает глава Nvidia.

Дженсен Хуанг убеждён, что бурное развитие ИИ будет способствовать появлению новых вакансий. Бизнес компаний, использующих ИИ, будет развиваться гораздо быстрее, а любая экспансия потребует дополнительных человеческих ресурсов. При этом ИИ заберёт на себя разного рода рутинные функции. Ранее основатель Nvidia отмечал, что отнимать рабочие места у людей будет не ИИ, а другие люди, которые научились его эффективно использовать.

Генеральный директор Nvidia сравнил отрасль ИИ с пятислойным пирогом, в котором уровни чередуются в следующем порядке: «энергия → чипы → инфраструктура → модели → приложения». Каждое успешное приложение стимулирует развитие всех лежащих ниже слоёв, вплоть до электростанций, которые поддерживают необходимую для его работы и масштабирования инфраструктуру.

Хуанг уверен, что бум ИИ сейчас находится на начальном этапе: «Мы только начали строить ЦОД и инфраструктуру. Мы вложили в них всего несколько сотен миллиардов долларов. Нужно построить инфраструктуру ещё на триллионы долларов». Помимо инфраструктуры, для дальнейшего развития отрасли ИИ потребуются дополнительные обученные кадры. Потенциал ИИ, по большей части, до сих пор ещё не реализован, но направление развития уже определено, как резюмирует глава Nvidia.