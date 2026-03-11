Моддер прокачал легендарный шутер Quake III Arena с помощью трассировки пути

Модификация Quake III Arena RTX Remix Mod от WoodBoy, добавляющая в легендарный шутер от id Software поддержку трассировки пути, получила обновление до версии в раннем доступе.

Напомним, WoodBoy выпустил демоверсию Quake III Arena RTX Remix Mod в январе 2026 года, а с выходом обновления 0.6 перевёл мод в ранний доступ. Релиз сопровождался новым геймплейным трейлером.

Ключевой особенностью версии 0.6 выступает обновлённая в партнёрстве с Nvidia карта Area 15 (NV15), которая демонстрирует прогрессивные визуальные эффекты частиц (появятся в RTX Remix на протяжении апреля).

В частности, система динамической анимации была применена к телепортам — теперь они содержат чёрные дыры (на них действуют гравитационные эффекты), волны частиц в которых с течением времени меняют цвет, размер и прозрачность.

Обновление частиц RTX Remix также включает случайные элементы — в случае с Quake III Arena RTX Remix Mod система рандомизирует удары молний, ​​исходящие из ствола молниемёта, и эффекты попадания.

Скриншоты (источник изображений: Nvidia)

Woodboy подчеркнул, что версия RTX Remix Mod в раннем доступе включает не весь запланированный для полноценного релиза контент: к настоящему моменту моддер обновил более 15 карт, 3000 материалов, текстур оружия и игрока.

Оригинальная Quake III Arena вышла в декабре 1999 года. Прошлой осенью, спустя почти 26 лет после релиза, команда энтузиастов приспособила легендарную игру для работы в браузере.