Ноутбуки готовятся подорожать ещё на $200–300 из-за дефицита памяти

Аналитики предрекают, что по итогам текущего квартала цены на память вырастут ещё на 60 %. В таких условиях производители ноутбуков, которые уже были вынуждены поднять цены на свою продукцию на десятки процентов, рассматривают возможность их дальнейшего повышения в ближайшие несколько месяцев. В результате многие модели ноутбуков подорожают ещё на сотни долларов США.

Источник изображения: Acer

Источник изображения: Acer

Существует и другой способ компенсировать рост издержек. Он заключается в уменьшении объёма памяти, устанавливаемого на начальные модели ноутбуков без изменения общей стоимости, но он может удовлетворять клиентов лишь со значительными оговорками. В январе и феврале ведущие поставщики ноутбуков уже подняли цены на большинство моделей на величину от 10 до 25 %, причём Apple тоже не избежала такой участи. Хотя некоторые из представленных ею MacBook стали доступнее на фоне конкурентов, старшие модели MacBook Pro выросли в цене на $200 или даже $400 по сравнению с ноутбуками Apple предыдущего поколения.

Председатель совета директоров Acer Джейсон Чэнь (Jason Chen) в прошлом месяце заявил, что стоимость оперативной памяти и твердотельных накопителей выросла на 50–100 %, а потому этот шестой по величине производитель ноутбуков должен будет отобразить эти изменения в собственной ценовой политике. В прошлом году сегмент ИИ поглотил более половины всех микросхем DRAM, выпущенных на мировой рынок. Приоритет данного направления не уйдёт и в текущем году, поэтому производителям ПК и смартфонов память будет доставаться по остаточному принципу, в малых количествах и по высоким ценам. Поскольку производители ПК не смогут получить нужные объёмы памяти, они предпочтут сосредоточиться на выпуске наиболее дорогих моделей ноутбуков в ущерб более доступным.

Представители отрасли в комментариях Nikkei Asian Review пояснили, что многие производители ПК начали закупаться микросхемами памяти в третьем квартале прошлого года, но эти запасы должны будут истощиться уже к концу первого квартала текущего года. С этого момента производителям ПК придётся закупать память уже по новым, более высоким ценам, а потому рост расходов будет перекладываться на покупателей ноутбуков. Старшие модели мобильных ПК подорожают на $200–300. Большинство производителей пойдёт на это неохотно, но у них просто не будет иного способа сохранить бизнес в среднесрочной перспективе. Рост затрат будет перераспределяться и между поставщиками прочих компонентов, но именно конечным покупателям достанется больше всего. Сроки эксплуатации ПК на этом фоне увеличатся.

Затраты растут не только из-за роста цен на закупку памяти. Многие поставщики компонентов требуют от клиентов полной предоплаты, а это увеличивает стоимость оборотных средств. Военные действия на Ближнем Востоке вызовут рост цен на энергоносители, а ухудшение личного благосостояния потенциальных покупателей дополнительно снизит спрос на новые ноутбуки. По прогнозам Omdia, объёмы продаж ноутбуков в этом году сократятся на 12,5 %. Руководство Compal Electronics, которая делает ноутбуки по заказу Lenovo, Dell и HP Inc., ожидает снижения количества заказов на 15–20 % по итогам текущего квартала в последовательном сравнении.

За последние полгода стоимость DRAM на рынке моментальных сделок выросла в 5,5 раз, а память типа NAND подорожала примерно в четыре раза. Представители Compal считают, что дефицит компонентов будет сохраняться не только до конца 2026 года, но и некоторую часть следующего.

Теги: рынок пк, ноутбуки, цены, дефицит, аналитика
