NASA и SpaceX поспорили о ручном управлении при посадке на Луну

Американское космическое агентство NASA накануне опубликовало отчёт, в котором изложены механизмы взаимодействия ведомства с частными компаниями SpaceX и Blue Origin, занятыми разработкой системы посадки человека на Луну (Human Landing System — HLS).

До конца десятилетия США рассчитывают снова высадить человека на Луну, а затем построить долгосрочное поселение на поверхности спутника Земли, и для этого ведётся разработка посадочных модулей. Само агентство и его подрядчики традиционно хранили молчание по поводу разработки лунных посадочных модулей, но опубликованный ведомством отчёт пролил свет на некоторые связанные с проектом подробности — он оказался выгодным для NASA, которое стремится шире привлекать частную космическую отрасль США. «Мы установили, что контрактный подход агентства оказался эффективным с точки зрения контроля затрат и помог предоставить программе HLS сведения о разработке лунных посадочных модулей компаниями SpaceX и Blue Origin. Поставщики также смогли привлечь экспертные знания агентства и его уникальные возможности, чтобы продвинуться в разработке своих посадочных модулей», — говорится в документе.

Но возникли и некоторые противоречия. Одно из них коснулось вопроса о том, в какой степени астронавты на борту SpaceX Starship смогут брать на себя ручное управление аппаратом при посадке на лунную поверхность. «Между NASA и SpaceX существуют разногласия относительно того, соответствует ли предложенный поставщиком подход к посадке требованиям агентства к ручному управлению. Несмотря на заявленное поставщиком согласие и приверженность выполнить эти требования, проверка NASA рисков ручного управления SpaceX указала на тенденцию к ухудшению», — сообщается в отчёте. В ходе пилотируемых миссий Apollo program почти 60 лет назад астронавты пользовались резервным механизмом ручного управления, напомнили в агентстве. Но пока разногласия со SpaceX преодолеть не удалось — допускается и вариант, что посадка будет производиться только в автоматическом режиме.

Схожая дискуссия NASA и SpaceX развернулась десять лет назад при проектировании корабля Crew Dragon. SpaceX хотела дать астронавтам доступ к ограниченному числу функций и управлению ими через сенсорный экран, а в NASA настаивали на классической схеме управления с джойстиками. В итоге стороны пришли к компромиссу, и на сенсорный экран вывели управление всеми необходимыми параметрами. С другой стороны, система управления полётом Dragon разрабатывалась с учётом большого числа успешных миссий у грузовой версии корабля. «В реальных условиях эксплуатации пилотируемых лунных миссий Starship не будет обладать тем же уровнем проверенной лётной истории. Развёртывание этой системной функции является ключевым этапом сертификации HLS для пилотируемых полётов и частью основополагающей стратегии выживания экипажа», — говорится в отчёте NASA. Blue Origin к разработке системы ручного управления ещё не приступила.

В документе приводятся подробности о демонстрационных беспилотных полётах, которые должны будут совершить корабли SpaceX и Blue Origin до пилотируемых миссий. В этих полётах не потребуются ни системы жизнеобеспечения, ни шлюзы, а высокому Starship не потребуется тестировать лифт для спуска экипажа на поверхность. Необходимо, однако, будет проверить в ограниченном объёме абразивное воздействие лунной пыли на оборудование системы жизнеобеспечения в ходе демонстрационных миссий.