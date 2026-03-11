Сегодня 12 марта 2026
Китай намерен впервые высадить тайконавтов на Луну в местном «геологическом музее» — районе Римае-Боде

Китай планирует совершить посадку пилотируемого корабля с тайконавтами на Луну до 2030 года. Как сообщает ресурс Space.com, в течение последнего года космическое агентство тестировало оборудование для этого проекта, включая имитацию посадки на Луну и запуска. В настоящее время учёные также провели детальную оценку приоритетного района посадки.

Источник изображения: CMSA/CCTV

Источник изображения: CMSA/CCTV

Внимание группы учёных, возглавляемой Чжуном Хуангом (Jun Huang), профессором Китайского университета наук о Земле в Ухане, проанализировавших множество наборов орбитальных снимков и данных с различных космических аппаратов, привлёк район Римае-Боде, который вошёл в число 14 потенциальных мест высадки, отобранных из первоначальных 106 кандидатур.

Во-первых, он соответствует инженерным требованиям для безопасной посадки на Луну, поскольку находится на ближней к Земле стороне для обеспечения связи, на относительно ровной местности и на низких широтах, что позволяет получать достаточное количество солнечной энергии. Кроме того, он обеспечивает доступ к различным типам лунного материала на относительно небольшой территории, включая древние лавовые потоки и выбросы из близлежащих кратеров.

В целом было определено четыре возможных места посадки в регионе, в каждом из которых приоритеты для взятия проб несколько отличаются.

Хуанг назвал регион Римае-Боде главным кандидатом для высадки тайконавтов, поскольку он является настоящим «геологическим музеем», сочетающим научный потенциал и инженерную безопасность и способным дать более полное представление о естественном спутнике Земли. «Он предлагает разнообразный ландшафт вулканических равнин и древних высокогорий, что позволяет астронавтам брать образцы всего — от вулканического пепла, выброшенного из глубоких недр Луны, до обломков от массивных древних столкновений, — в пределах одной проходимой области», — пояснил он.

По словам учёного, главный интерес представляют отложения тёмной мантии, состоящие из вулканического пепла и стеклянных шариков, извергнутых из недр Луны миллиарды лет назад. Они обеспечат возможность непосредственно проанализировать химический состав глубинных слоёв Луны — информацию, которая обычно скрыта под километрами лунной коры, отметил Хуанг.

Изучение этого материала, а также сложной сети лавовых каналов в регионе может помочь учёным реконструировать историю вулканизма на Луне — понять, как она охлаждалась и что вызывало её самые масштабные извержения.

Впрочем, окончательный выбор площадки для высадки тайконавтов ещё не сделан. Как ожидается, в этом поможет запуск специального спутника дистанционного зондирования Луны для получения дополнительных данных.

Также в рамках подготовки космический корабль следующего поколения «Мэнчжоу-1», предназначенный для будущих пилотируемых миссий на Луну, совершит в конце года первый орбитальный беспилотный полёт. Для его запуска будет использоваться новая ракета сверхтяжёлого класса «Чанчжэн-10A».

Теги: китай, луна, высадка на луну
