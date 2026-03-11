Google обеспечит Пентагон ИИ-агентами на базе Gemini

Google начала внедрение ИИ-агентов на базе большой языковой модели Gemini для более чем 3 млн гражданских и военных сотрудников Министерства обороны США. На начальном этапе ИИ-агенты будут работать в незащищённых сетях, но уже ведутся переговоры о расширении доступа к сетям, внутри которых ведётся работа с секретными документами. Об этом заявил заместитель министра обороны по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам Эмиль Майкл (Emil Michael).

В сообщении сказано, что восемь предварительно созданных ИИ-агентов будут задействованы для автоматизации таких задач, как обобщение заметок с совещаний, составление бюджетов и проверка предлагаемых действий на соответствие стратегии национальной безопасности. Вице-президент Google Джим Келли (Jim Kelly) написал в блоге, что сотрудники Министерства обороны также смогут создавать собственных ИИ-агентов, используя для этого описания на естественном языке.

Чат-ботом Google на базе искусственного интеллекта, который доступен на портале Пентагона, с декабря прошлого года воспользовались 1,2 млн сотрудников Министерства обороны в процессе работы в незащищённых сетях. За этот период они отправили 40 млн уникальных запросов и загрузили более 4 млн документов. Отмечается, что обучение персонала отстаёт от темпов внедрения: с декабря обучение работе с ИИ прошли всего 26 тыс. человек, а будущие занятия полностью забронированы. Это указывает на то, что всё больше сотрудников ведомства вовлекается в работу с ИИ.

Расширение сотрудничества Пентагона с Google происходит на фоне недавнего противостояния ведомства с компанией Anthropic, которая отказалась убрать из своих алгоритмов ограничения, запрещающие использовать их для слежки за пользователями или создания полностью автономного оружия. С тех пор Минобороны внесло Anthropic в список организаций, создающих риск для цепочек поставок, но компания намерена оспорить это решение в суде. Около 900 сотрудников Google и около 100 сотрудников OpenAI подписали открытое письмо, в котором призвали своих работодателей придерживаться аналогичных ограничений. В феврале Google без лишнего шума скорректировала свои «Принципы в области ИИ» в части именно таких вариантов использования.