Gemini появился в боковой панели Chrome за пределами США и получил поддержку русского языка

Компания Google интегрировала помощника с искусственным интеллектом Gemini в браузер Chrome для новых регионов — пакет новых функций теперь поддерживается в Индии, Канаде и Новой Зеландии.

Источник изображения: blog.google

Источник изображения: blog.google

Пользователи настольной версии Google Chrome, которым открылся доступ к новым возможностям, могут задавать через боковую панель вопросы чат-боту Gemini о содержимом основного экрана в браузере; ИИ-помощник может запрашивать информацию из сервисов Gmail, Keep, «Диска», с YouTube, доступна функция сравнения материалов в разных вкладках. В сентябре минувшего года Google добавила Gemini в Chrome в формате плавающего окна и только для аудитории в США; в этом году Gemini перебрался в боковую панель.

Пользователи, которым станет доступен новый пакет функций, увидят на панели вкладок значок «Спросить Gemini», который можно будет активировать в любой вкладке — ИИ-помощник ответит на вопросы, подготовит сводку содержимого страницы или сгенерирует серию вопросов, чтобы закрепить понимание изложенного. Доступен обзор нескольких вкладок сразу — их можно указать, чтобы задать по ним вопрос. Это пригодится, например, при сравнении товаров. Помимо английского, Gemini в Chrome получил поддержку распространённых в Индии наречий, а также нескольких других языков, включая русский.

Браузерный вариант Google Gemini подключается к различным сервисам, получает из них данные пользователя и даёт персонализированные ответы. ИИ-помощник обращается к Gmail, «Google Картам», «Календарю» и YouTube и формирует ответы с учётом контекста. Прямо из панели Gemini можно отправить письмо, которое ИИ-помощник поможет составить. Чат-бот излагает содержание видео на YouTube и может подготовить сводку с указанием меток времени. Сервис поможет в планировании задач или кратком изложении событий дня.

Ещё одна полезная функция — подключение к генератору изображений Google Nano Banana 2, который также поддерживает их редактирование. Так, при выборе мебели можно отправить ИИ-помощнику фотографию своей комнаты и попросить его добавить туда новые предметы интерьера. В Индии поддержка Google Gemini появится и в версии Chrome для Apple iOS — доступ к чат-боту открывается из адресной строки. Функции браузерного ИИ-агента, которые появились для подписчиков планов Google AI Pro и Ultra в США, пока не появятся в других странах.

Источник:

Теги: google, chrome, gemini
