Россияне массово пожаловались на сбои в работе Telegram

От российских пользователей начали поступать жалобы на работу Telegram. Перебои у мессенджера наблюдают жители нескольких регионов страны, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, обращает внимание Ura.ru.

Источник изображения: ilgmyzin / unsplash.com

Россияне жалуются на работу мессенджера на ПК: не приходят уведомления, возникают сбои при отправке сообщений, плохо открываются чаты, почти перестала загружаться веб-версия платформы. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, жалобы поступают из Республики Марий Эл, Смоленской области и Нидерландов. За минувшие сутки на работу Telegram пожаловались 1508 раз, из них за последний час — 1007.

В последний раз массовые сбои в работе Telegram на территории России наблюдались 8 и 9 февраля — у жителей страны возникали сложности с отправкой сообщений, загрузкой файлов и подключением к сервисам. Проблема коснулась мобильной и десктопной версий мессенджера. Доходило до отказов при отображении каналов и чатов на ПК, а также подвисаний интерфейса. Впоследствии Роскомнадзор признался, что начал ограничивать работу платформы в России.

telegram, россия, сбой
