Сегодня 12 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Разработчики Clair Obscur: Expedition ра...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Разработчики Clair Obscur: Expedition раскрыли главный секрет производства игры — они почти не писали собственный код

Фэнтезийная пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall Interactive поразила многих качеством и комплексностью с учётом бюджета и размера команды разработки. Спустя почти год после релиза студия раскрыла секреты производства.

Источник изображения: Steam (DecentBlack)

Источник изображения: Steam (DecentBlack)

Технический директор Том Гиймен (Tom Guillermin) и старший программист геймплея Флориан Торрес (Florian Torres) приоткрыли завесу тайны над разработкой Clair Obscur: Expedition 33 в рамках лекции на конференции GDC 2026.

Как выяснилось, секрет студии заключался в том, что команда практически не писала собственный код и для создания геймплейных систем в значительной степени полагалась на встроенные инструменты Unreal Engine.

Фото с GDC 2026 (источник изображений: Polygon)
Смотреть все изображения (4)
Смотреть все
изображения (4)

По словам Гиймена и Торреса, 95 % кода для механик игры было создано с помощью системы визуального скриптинга Unreal Blueprints, которая облегчает разработку игровой логики при ограниченных ресурсах или опыте программирования.

В результате команда из четырёх штатных программистов Sandfall Interactive написала для игры совсем немного кода на C++ — в основном для проработки экспериментальных функций и помощи с оптимизацией.

Источник изображения: Sandfall Interactive

Источник изображения: Sandfall Interactive

Разработчики также раскрыли, что любимец фанатов Эскье на самом деле не плавает по воде, а, с технической точки зрения, ходит по поверхности. В то же время персонаж постоянно находится в состоянии плавания.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля 2025 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Проект заслужил похвалу от президента Франции, продался в количестве 5 млн копий и стал самой титулованной игрой в истории.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Для тех, кто пойдёт следом»: для Clair Obscur: Expedition 33 вышла профессиональная русская озвучка от GamesVoice
Инсайдер: нашумевшая Clair Obscur: Expedition 33 взяла курс на Switch 2, а первый в 2026 году Nintendo Direct уже не за горами
Clair Obscur: Expedition 33 опередила Elden Ring и стала самой титулованной игрой в истории
Спустя почти девять лет после релиза Fortnite: Save the World наконец станет условно-бесплатной
Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар: олдскульный боевик Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch спустя 10 лет после анонса получил дату выхода
«Вдвое меньше, но вдвое лучше»: ZA/UM не считает Zero Parades: For Dead Spies сиквелом или духовным наследником Disco Elysium
Теги: clair obscur: expedition 33, sandfall interactive, kepler interactive, ролевая игра
clair obscur: expedition 33, sandfall interactive, kepler interactive, ролевая игра
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Состояние Павла Дурова сжалось более чем в два раза за год — Forbes переоценил Telegram
Издатели потребовали закрыть крупнейшую пиратскую библиотеку интернета — в ней 140 млн книг и научных статей
Последний оплот: Panasonic завалили заказами на Blu-ray-рекордеры после ухода конкурентов с рынка
Gemini появился в боковой панели Chrome за пределами США и получил поддержку русского языка
Выпускники лучших китайских вузов массово уходят из ИТ и финансов в промышленность и энергетику
Google рассказала, как улучшит производительность и автономность Android-смартфонов 3 ч.
Microsoft добавит «режим Xbox» на каждый компьютер с Windows 11 4 ч.
Valve отвергла обвинения властей Нью-Йорка в организации азартных игр и сравнила лутбоксы в Counter-Strike 2 c Лабубу 5 ч.
Две критические уязвимости Microsoft Office получили экстренные патчи 5 ч.
Nvidia выпустила Nemotron 3 Super 120B — открытую LLM для ИИ-агентов с пятикратным приростом скорости 6 ч.
Спустя 13 лет моддеры возродили отменённый мультиплеерный шутер Star Wars: First Assault, который должен был проложить дорогу Battlefront 3 6 ч.
Valve: 5863 игры в Steam заработали по $100 000 и больше за прошлый год 6 ч.
Meta запустила ИИ-защиту от фишинговых ссылок и дипфейков знаменитостей 6 ч.
Создатели Styx: Blades of Greed анонсировали Warhammer Blood Bowl — первый трейлер, демо в Steam и бесплатный апгрейд 7 ч.
Спидраннер наткнулся в Uncharted: Drake's Fortune на секрет, который скрывался от игроков почти 20 лет 8 ч.
Новая статья: Обзор GIGABYTE GAMING A16 PRO: самый доступный игровой ноутбук с графикой на 16 Гбайт 3 ч.
Xbox Project Helix получит ИИ-генератор кадров и рейтрейсинг нового поколения — девкиты выйдут в 2027 году 4 ч.
Intel представила мечту анонимов — чип Heracles для работы с зашифрованными данными без дешифровки 5 ч.
Valve рассказала, как будет проверять игры на совместимость с приставкой Steam Machine и VR-гарнитурой Steam Frame 5 ч.
Framework повысила цены на память и SSD для своих ноутбуков и ПК — в третий раз за четыре месяца 6 ч.
Телевизоры Hisense начали показывать неотключаемую рекламу даже при переключении входов и каналов 7 ч.
Apple продаст до конца года около 5 млн MacBook Neo, а будущий Neo 2 получит сенсорный экран 7 ч.
Nvidia бросит вызов Tesla и Waymo на рынке автопилота 10 ч.
Intel внезапно представила десктопные процессоры Core Ultra 200S Plus — ядер больше, память быстрее, а цена ниже 10 ч.
В жаркие дни ИИ ЦОД способны потреблять воды как весь Нью-Йорк за день 12 ч.