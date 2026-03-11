Разработчики Clair Obscur: Expedition раскрыли главный секрет производства игры — они почти не писали собственный код

Фэнтезийная пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall Interactive поразила многих качеством и комплексностью с учётом бюджета и размера команды разработки. Спустя почти год после релиза студия раскрыла секреты производства.

Технический директор Том Гиймен (Tom Guillermin) и старший программист геймплея Флориан Торрес (Florian Torres) приоткрыли завесу тайны над разработкой Clair Obscur: Expedition 33 в рамках лекции на конференции GDC 2026.

Как выяснилось, секрет студии заключался в том, что команда практически не писала собственный код и для создания геймплейных систем в значительной степени полагалась на встроенные инструменты Unreal Engine.

Фото с GDC 2026 (источник изображений: Polygon)

По словам Гиймена и Торреса, 95 % кода для механик игры было создано с помощью системы визуального скриптинга Unreal Blueprints, которая облегчает разработку игровой логики при ограниченных ресурсах или опыте программирования.

В результате команда из четырёх штатных программистов Sandfall Interactive написала для игры совсем немного кода на C++ — в основном для проработки экспериментальных функций и помощи с оптимизацией.

Разработчики также раскрыли, что любимец фанатов Эскье на самом деле не плавает по воде, а, с технической точки зрения, ходит по поверхности. В то же время персонаж постоянно находится в состоянии плавания.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля 2025 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Проект заслужил похвалу от президента Франции, продался в количестве 5 млн копий и стал самой титулованной игрой в истории.