Google предложила за $3 вернуть в строй старые ПК, несовместимые с Windows 11

В прошлом году Microsoft прекратила официальную поддержку Windows 10, сделав невостребованными множество ПК, несовместимых с Windows 11. Похоже, что Google этот шаг Microsoft сыграл на руку — он позволит не на шутку увеличить пользовательскую базу ChromeOS. Google в партнёрстве с компанией Back Market предложит владельцам старых ПК USB-накопители с готовой к установке ChromeOS Flex. В рамках пилотной программы цена такого накопителя составит всего $3.

Многие владельцы устаревших, по мнению Microsoft, но вполне работоспособных ПК, ищут альтернативный способ их использования, несмотря на отсутствие поддержки Windows 11. Электронные отходы остаются огромной проблемой на планете, и старые ПК, безусловно, вносят существенный вклад в загрязнение окружающей среды. Торговая площадка восстановленной техники Back Market и компания Google объединились, чтобы продлить жизнь старым ПК.

В рамках пилотной программы компания Back Market начнёт по $3 продавать USB-накопители, которые значительно упростят установку ChromeOS Flex. Проект ориентирован на «продавцов, покупателей, школы и малые предприятия». К 30 марта будет выпущено 3000 таких USB-накопителей, а если проект окажется успешным, их производство будет расширено.

Back Market — это та же компания, которая начала предлагать ноутбуки HP и Lenovo с предустановленной ChromeOS Flex в сентябре 2025 года, за месяц до официального прекращения поддержки Windows 10. Конечно, каждый пользователь может создать свой собственный установочный USB-накопитель ChromeOS Flex, поэтому это скорее способ повысить удобство и узнаваемость бренда.

ChromeOS Flex — это облачная операционная система, которая переносит большую часть аппаратной нагрузки на серверы Google. Версия Flex уступает оригиналу по некоторым функциям, включая поддержку приложений Android, и совместима не со всеми ПК. Тем не менее, есть большая вероятность, что она запустится на старом Windows-ноутбуке, если у него есть подключение к интернету, а также на большинстве устаревших компьютеров Mac с процессорами Intel.

По мнению старшего директора Google Александра Кушера (Alexander Kuscher), «миллионы ноутбуков приближаются к концу срока службы поддерживаемых операционных систем, хотя само оборудование всё ещё в отличном состоянии и работает». Пилотным проектом с Back Market компания предлагает владельцам такого оборудования экологичный способ вернуть контроль над своими совместимыми устройствами и продлить срок их службы, помогая им экономить деньги и одновременно сокращать ненужные отходы.