Конец эпохи: Microsoft прекратила поддержку Windows 10

Время пользователей ОС от Microsoft, не желающих обновляться до Windows 11, истекло — компания прекратила поддержку Windows 10, но у тех, кто продолжает на ней работать, остаются несколько вариантов, если компьютер не соответствует требованиям новой платформы.

Microsoft официально прекратила поддержку Windows 10, несмотря на то, что по состоянию на сентябрь 2025 года её доля среди всех ПК с Windows составляет почти 41 %. Те, чьи компьютеры соответствуют требованиям Windows 11, могут бесплатно обновиться до платформы последнего поколения. Прекращение поддержки означает, что с 14 октября 2025 года Microsoft больше не выпускает функциональных обновлений Windows 10 и не оказывает технического содействия по вопросам работы с ней. Будут доступны только критические обновления безопасности.

Для обновления с Windows 10 до Windows 11 компьютер должен отвечать следующим системным требованиям:

процессор с тактовой частотой от 1 ГГц;

64-разрядный процессор, у которого не менее двух ядер, или система на чипе (SoC);

не менее 4 Гбайт оперативной памяти;

не менее 64 Гбайт пространства на диске;

видеокарта, совместимая с DirectX 12 и с драйвером WDDM 2.0;

поддержка Trusted Platform Module 2.0;

Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) с поддержкой Secure Boot;

дисплей высокой чёткости (не менее 720p) с диагональю от 9 дюймов и глубиной цвета от 8 бит.

Если компьютер не соответствует какому-либо из требований или даже нескольким, пока остаются обходные пути для установки Windows 11. Тем, кто хочет остаться на Windows 10, Microsoft до 13 октября 2026 года предлагает за $30 зарегистрироваться в программе расширенных обновлений безопасности (ESU) — в качестве альтернативы можно установить синхронизацию настроек с Microsoft OneDrive или заплатить, обменяв 1000 баллов Microsoft Rewards. Для жителей стран Европейской экономической зоны последние два требования не обязательны — им участие в программе ESU предоставляется бесплатно. Но потребуется Windows 10 версии 22H2 с обновлением KB5046613 — сборка версии 19045.5131 или более поздняя.