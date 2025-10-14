Сегодня 14 октября 2025
Конец эпохи: Microsoft прекратила поддержку Windows 10

Время пользователей ОС от Microsoft, не желающих обновляться до Windows 11, истекло — компания прекратила поддержку Windows 10, но у тех, кто продолжает на ней работать, остаются несколько вариантов, если компьютер не соответствует требованиям новой платформы.

Источник изображения: Bram Van Oost / unsplash.com

Microsoft официально прекратила поддержку Windows 10, несмотря на то, что по состоянию на сентябрь 2025 года её доля среди всех ПК с Windows составляет почти 41 %. Те, чьи компьютеры соответствуют требованиям Windows 11, могут бесплатно обновиться до платформы последнего поколения. Прекращение поддержки означает, что с 14 октября 2025 года Microsoft больше не выпускает функциональных обновлений Windows 10 и не оказывает технического содействия по вопросам работы с ней. Будут доступны только критические обновления безопасности.

Для обновления с Windows 10 до Windows 11 компьютер должен отвечать следующим системным требованиям:

  • процессор с тактовой частотой от 1 ГГц;
  • 64-разрядный процессор, у которого не менее двух ядер, или система на чипе (SoC);
  • не менее 4 Гбайт оперативной памяти;
  • не менее 64 Гбайт пространства на диске;
  • видеокарта, совместимая с DirectX 12 и с драйвером WDDM 2.0;
  • поддержка Trusted Platform Module 2.0;
  • Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) с поддержкой Secure Boot;
  • дисплей высокой чёткости (не менее 720p) с диагональю от 9 дюймов и глубиной цвета от 8 бит.

Если компьютер не соответствует какому-либо из требований или даже нескольким, пока остаются обходные пути для установки Windows 11. Тем, кто хочет остаться на Windows 10, Microsoft до 13 октября 2026 года предлагает за $30 зарегистрироваться в программе расширенных обновлений безопасности (ESU) — в качестве альтернативы можно установить синхронизацию настроек с Microsoft OneDrive или заплатить, обменяв 1000 баллов Microsoft Rewards. Для жителей стран Европейской экономической зоны последние два требования не обязательны — им участие в программе ESU предоставляется бесплатно. Но потребуется Windows 10 версии 22H2 с обновлением KB5046613 — сборка версии 19045.5131 или более поздняя.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
microsoft, windows, операционная система
