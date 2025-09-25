Сегодня 25 сентября 2025
Европейцы вынудили Microsoft предоставить им дополнительный год обновлений Windows 10 бесплатно

До окончания основной поддержки Windows 10 остаются менее трёх недель, и на некоторых рынках Европы Microsoft была вынуждена сделать расширенную поддержку платформы бесплатной — после 14 октября пользователям из этих стран не придётся регистрироваться в программе Extended Security Updates (ESU).

Источник изображения: Microsoft

Пойти на этот шаг софтверного гиганта вынудили действия правозащитной организации Euroconsumers, представляющей интересы потребителей в странах, входящих в Европейскую экономическую зону. Microsoft надеялась пойти на уловку и предоставить дополнительный год обновлений безопасности тем, кто включит службу резервного копирования Windows Backup. Для подключения этой службы требуется учётная запись в системе Microsoft и облачном хранилище OneDrive, где на бесплатном тарифе предоставляются лишь 5 Гбайт дискового пространства — этого явно не хватит, чтобы хранить документы и настройки системы. Компания хотела заработать на продаже платных тарифов, но в Euroconsumers убедили её отказаться от этой сомнительной стратегии.

«С радостью узнали, что Microsoft предоставит пользователям Windows 10 в Европейской экономической зоне бесплатный сервис Extended Security Updates. Рады также, что эта опция не потребует от пользователей резервного копирования настроек, приложений или учётных данных и участия в программе Microsoft Rewards», — сообщили (PDF) в Euroconsumers.

Компания действительно «внесёт изменения в процесс регистрации, чтобы обеспечить соответствие местным требованиям и обеспечить безопасный и удобный доступ», заявил представитель Microsoft ресурсу Windows Central. Предложение действительно только для потребителей из Европейской экономической зоны — жителям других стран придётся заплатить $30 за дополнительный год обновлений либо использовать тысячу баллов в программе Microsoft Rewards.

Потребителям доступен лишь один дополнительный год обновлений — до 13 октября 2026 года; компании могут приобрести продление на срок до трёх лет. Теперь Euroconsumers пытается убедить Microsoft продлить срок и для потребителей.

microsoft, windows, обновление, европа
