Meta✴ запустила ИИ-защиту от фишинговых ссылок и дипфейков знаменитостей

Компания Meta✴ объявила о запуске ряда новых функций, направленных на борьбу с мошенническими схемами внутри своих платформ. Ключевым нововведением стало внедрение инструментов на базе искусственного интеллекта, с помощью которых можно оперативно идентифицировать лиц, выдающих себя за бренды или знаменитостей, и блокировать ссылки, ведущие на опасные ресурсы.

Meta✴ также внедряет систему пользовательских оповещений, призванную предостеречь от взаимодействия с потенциально опасными аккаунтами. Как пишет Engadget, в социальной сети Facebook✴ появятся предупреждения о подозрительных запросах в друзья, а пользователи WhatsApp начнут получать уведомления при попытках привязки новых устройств. При этом в мессенджере будут появляться предупреждения, если учётная запись собеседника покажется системе подозрительной.

Компания продолжит ужесточать требования и к верификации рекламодателей. Представители Meta✴ сообщили, что к концу года планируется достичь показателя, при котором 90 % рекламной выручки будет поступать от верифицированных аккаунтов, что превышает текущий уровень в 70 %. По подсчётам Meta✴, в прошлом году реклама запрещённых товаров и мошеннических услуг предположительно составила до 10 % выручки за 2024 год.

Также было отмечено, что в течение 2025 года было удалено 159 млн мошеннических объявлений и 10,9 млн аккаунтов в Facebook✴ и Instagram✴, связанных с криминальной деятельностью. Кроме того, компания недавно подала в суд на три организации из Бразилии и Китая, которые стояли за мошенническими схемами и использовали дипфейки известных личностей для продвижения сомнительных товаров и инвестиционных проектов.