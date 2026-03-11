Создатели Styx: Blades of Greed анонсировали Warhammer Blood Bowl — первый трейлер, демо в Steam и бесплатный апгрейд

Издательство Nacon и разработчики из французской Cyanide Studio (Styx: Blades of Greed) анонсировали Warhammer Blood Bowl — симулятор американского футбола в фэнтезийной вселенной Warhammer.

Warhammer Blood Bowl базируется на вышедшем осенью 2025 года издании третьего сезона оригинальной настольной игры Blood Bowl от Games Workshop и станет фундаментом будущего развития франшизы.

Как подчеркнули в Cyanide, Warhammer Blood Bowl создаётся на основе Blood Bowl 3, но расширяет опыт: 26 фракций на запуске (в том числе бретонцы и цари гробниц), новые события, улучшенное обучение и развитие соревновательной экосистемы.

Сопровождавший анонс 56-секундный геймплейный трейлер Warhammer Blood Bowl демонстрирует новый режим Rumble. Попробовать его смогут пользователи Steam в демоверсии игры с 18 по 25 марта.

Rumble предлагает команды по семь игроков, 30-минутные матчи и более интенсивный геймплей по сравнению с традиционными режимами. В демо будут доступны PvP и PvE, а также сформированные команды из пяти фракций.

Скриншоты из трейлера

Как стало известно, Warhammer Blood Bowl поступит в продажу до конца текущей весны для PC (страницы в Steam и Epic Games Store пока не активны), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

Владельцам Blood Bowl 3 новая игра достанется бесплатно. При переходе в Warhammer Blood Bowl пользователи Blood Bowl 3 сохранят свои аккаунты и весь разблокированный/купленный контент.