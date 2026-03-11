Сегодня 12 марта 2026
Спустя 13 лет моддеры возродили отменённый мультиплеерный шутер Star Wars: First Assault, который должен был проложить дорогу Battlefront 3

Отменённый в 2013 году вместе с печально известной Star Wars 1313 мультиплеерный шутер от первого лица Star Wars: First Assault от LucasArts спустя 13 лет получил новую жизнь благодаря фанатам.

Источник изображения: Lucasfilm Games

Бета-тестирование Star Wars: First Assault собирались провести в Xbox Live на исходе 2012 года, но из-за выкупа Lucasfilm компанией Disney (и последующего расформирования LucasArts) испытания так и не состоялись.

Спустя 13 лет группа моддеров Star Wars: Battlefront восстановила утёкшую ранее бета-версию Star Wars: First Assault и организовала сорвавшееся тестирование (см. полуторачасовое геймплейное видео от iamashaymin ниже).

Ознакомиться с восстановленной моддерами бета-версией Star Wars: First Assault можно через официальный Discord-сервер проекта. Как долго Disney позволит инициативе существовать, неясно.

На курсирующих по интернету геймплейных роликах Star Wars: First Assault сборка выглядит относительно отполированной, что неудивительно — в преддверии отмены игра была практически готова (не хватало $10 тыс. для сертификации).

Концепт-арт Star Wars: First Assault

Концепт-арт Star Wars: First Assault

События Star Wars: First Assault должны были развернуться в антураже классической трилогии «Звёздных войн»: штурмовики, повстанцы, командный бой насмерть, карты на Татуине и Беспине.

Star Wars: First Assault позиционировалась как площадка для возрождения Star Wars: Battlefront. Релиз планировался летом 2013 года. В 2014-м должна была выйти вторая игра, а в 2015-м — полноценная Battlefront 3. Но не сложилось.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
