Microsoft добавит «режим Xbox» на каждый...
Microsoft добавит «режим Xbox» на каждый компьютер с Windows 11

Microsoft решительно настроена объединить платформы Xbox и Windows. Следующая консоль компании, разрабатываемая под кодовым именем Project Helix, сможет запускать игры для ПК, а в стадию альфа-версии устройство перейдёт в 2027 году. Однако софтверный гигант не намерен ждать запуска консоли, чтобы направить ПК-геймеров в сторону Xbox. Уже с апреля 2026 года полноэкранный «режим Xbox» появится на всех устройствах с Windows 11, включая ПК, ноутбуки и планшеты.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Возможность опробовать полноэкранный режим Xbox Full Screen Experience появилась в бета-версиях Windows 11 ещё в ноябре 2025 года. Однако на тот момент оценить данное нововведение могли лишь пользователи, одновременно участвовавшие в программах Windows Insider и Xbox Insider. Тогда этот режим нуждался не только в доработке, но и в более ёмком названии. Когда Microsoft запустила его на портативных консолях Xbox Ally и Xbox Ally X от Asus, многие сошлись во мнении, что этот режим не слишком удобен и не способен обеспечить качественный игровой опыт.

Однако Microsoft, вероятно, настроена добиться результата в этом направлении. С момента выхода программное обеспечение Xbox Ally регулярно обновляется, за счёт чего консоли стали работать более плавно и надёжно. В дополнение к этому на выставке GDC 2026 Microsoft объявила об открытии доступа к системе Advanced Shared Delivery для всех разработчиков в магазине Xbox. Это позволит им ускорить процесс загрузки игр, отправляя на пользовательские устройства предварительно скомпилированные шейдеры.

Вместе с этим Microsoft намекнула на возможность появления классических игр для Xbox на ПК. «В рамках празднования нашего 25-летия позднее в этом году мы представим новые способы играть в некоторые из самых знаковых игр нашего прошлого», — заявила Microsoft.

Теги: windows 11, xbox, игры
