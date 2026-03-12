Perplexity представила Personal Computer — облачного ИИ-агента для компьютеров Apple Mac mini

В прошлом месяце состоялся запуск сервиса Perplexity Computer, позволяющего объединить несколько ИИ-агентов для совместной работы над выполнением сложных задач. Теперь же компания представила Personal Computer — облачного ИИ-агента, который объединяет возможности расположенных локально приложений на компьютере Apple Mac mini с платформой Perplexity Computer для создания персонального ИИ-помощника.

«Personal Computer — это постоянно активное локальное решение, объединённое с Perplexity Computer, которое работает для вас 24/7. Оно персональное, безопасное и способное взаимодействовать с вашими файлами, приложениями и сессиями через непрерывно работающий Mac mini. Personal Computer функционирует в защищённой среде и может управляться с любого устройства из любой точки мира. Вы можете запускать Personal Computer на своём компьютере Mac, подключенном к вашим локальным приложениям и защищённым серверам Perplexity», — говорится в сообщении компании.

Возможности системы Personal Computer разработчики продемонстрировали в небольшом видео. Также было объявлено, что на данном этапе взаимодействовать с сервисом сможет ограниченное число пользователей, которым потребуется регистрация для добавления в лист ожидания. О дальнейших планах по развёртыванию сервиса объявлено не было.