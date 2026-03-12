Соавтор Overwatch вернулся с новой игрой — мультиплеерным шутером The Legend of California в открытом мире Дикого Запада

Издатель Dreamhaven и разработчики из независимой студии Kintsugiyama во главе с соавтором Overwatch Джеффом Капланом (Jeff Kaplan) анонсировали мультиплеерный шутер на выживание The Legend of California.

События The Legend of California развернутся на мифическом острове Калифорния во времена золотой лихорадки. Анонсирующий трейлер проекта с первыми кадрами игрового процесса представлен ниже.

Игрокам предстоит исследовать мир, собирать ресурсы, крафтить, строить, охотиться и пробиваться через бескрайние дикие просторы, выживать и процветать, чтобы в итоге заявить о своих правах и стать настоящей легендой Калифорнии.

Мир The Legend of California создан вручную по образу реальной Калифорнии (с узнаваемыми достопримечательностями), однако многочисленные точки интереса на карте будут генерироваться случайно.

Боевая система The Legend of California вознаграждает точность и мастерство — будь то во время охоты для выживания, зачистки вражеских лагерей ради быстрой наживы или защиты своих территорий от других игроков в необязательном PvP.

Скриншоты

Обещают изменчивый мир с уникальными биомами, возможность построить собственное ранчо (с конюшней) и даже шахту, игру в одиночку и кооперативе (на четырёх человек). Поддержка русского языка пока не заявлена.

По словам Каплана, публичное альфа-тестирование The Legend of California стартует до конца месяца, а релиз ожидается в раннем доступе Steam и Epic Games Store на протяжении 2026 года.