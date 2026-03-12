Сегодня 12 марта 2026
Nvidia вложит в Nebius Аркадия Воложа $2...
Nvidia вложит в Nebius Аркадия Воложа $2 млрд для строительства дата-центров под нужды ИИ

Известно, что после разделения активов основатель Yandex Аркадий Волож предпочёл сосредоточиться на развитии облачного бизнеса Nebius, который в условиях бума ИИ счёл весьма перспективным. Подобную точку зрения наверняка разделяет и руководство Nvidia, которое договорилось вложить $2 млрд в капитал Nebius.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

При этом участие Nvidia в развитии Nebius не ограничится только финансовыми вливаниями, компания поможет облачному провайдеру в строительстве вычислительной инфраструктуры, управлении объектами, оптимизации ЦОД под инференс и разработке соответствующих объектов. Компания Воложа также получит ранний доступ к ускорителям Nvidia нового поколения. Акции Nebius Group на этих новостях выросли в цене на 16 %.

К концу десятилетия Nebius рассчитывает ввести в строй ЦОД общей мощностью более 5 ГВт. По словам основателя Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang), компания Nebius свою инфраструктуру строит на аппаратных решениях Nvidia, включая самые современные из них. Акции самой Nvidia на информации об этой сделки тоже немного подорожали. Похоже, что $2 млрд становятся стандартной суммой, которую богатеющая в условиях бума ИИ готова вкладывать в стартапы. Буквально неделю назад она объявила о намерениях вложить по $2 млрд в Lumentum и Coherent, в декабре она направила $2 млрд в капитал разработчика систем проектирования чипов Synopsys, а в январе получила долю в CoreWeave за всё те же $2 млрд. На этой неделе Nvidia также договорилась о финансировании ИИ-стартапа Thinking Machines Lab Миры Мурати (Mira Murati) — бывшего технического директора OpenAI, которая в течение нескольких дней возглавляла данный стартап, пока Сэм Альтман (Sam Altman) был отстранён советом директоров от исполнения своих обязанностей.

Разумеется, существуют ИИ-стартапы, в которые Nvidia готова вкладываться по-крупному. Во-первых, это OpenAI, в капитал которого компания Хуанга направила $30 млрд. Во-вторых, в конкурирующий Anthropic она готова вложить $10 млрд. Комментируя сделку с Nvidia, Аркадий Волож пояснил: «Nebius с самого первого дня была построена для ИИ — не адаптирована из облака общего назначения, а создана для того, в чём разработчики действительно нуждаются». При поддержке Nvidia она собирается вводить в строй вычислительные мощности для ИИ на многие гигаватты, став одним из крупнейших специализированных облачных провайдеров для разработчиков ИИ.

nebius, yandex, nvidia, аркадий волож, сделка
