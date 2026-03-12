Сегодня 12 марта 2026
Seagate: война на Ближнем Востоке пока не угрожает поставкам компонентов для ИИ

Профильные издания уже обозначили те факторы, которые могут негативно повлиять на выпуск полупроводниковых чипов в Азии в результате начала военного конфликта на Ближнем Востоке. Природный газ, гелий и бром являются теми видами сырья, от поставок которых из Катара и Израиля соответственно зависят тайваньские производители чипов. Seagate считает, что угроза для мировых цепочек поставок в сфере ИИ в данном случае преувеличена.

Источник изображения: Seagate Technology

Источник изображения: Seagate Technology

Коммерческий директор Seagate Technology Бань Сэн Тэ (Ban Seng Teh) на этой неделе в интервью телеканалу Bloomberg заявил, что в настоящий момент участники цепочки поставок продукции этой марки обеспечивают адекватную защиту от возможных перебоев в логистике. Правда, об этом можно с уверенностью говорить только при оценке краткосрочной перспективы. Для укрепления цепочек поставок Seagate готова рассмотреть некоторые другие опции, как отметил представитель компании.

Катар отвечает примерно за треть поставок гелия на мировой рынок, а этот газ незаменим при производстве многих компьютерных компонентов, включая жёсткие диски, которые выпускаются Seagate, Western Digital и Toshiba. Если дефицит гелия продлится больше нескольких недель, это может заставить производителей памяти ещё больше сосредоточиться на обеспечении нужд сегмента ИИ, в результате чего прочие направления поставок памяти пострадают. Как и конкурирующая Western Digital, компания Seagate сосредоточена не на наращивании количества производимых жёстких дисков, а на увеличении их удельной ёмкости, что важнее в условиях развития облачной инфраструктуры. По словам представителей компании, цены в любом случае стабилизируются через несколько лет.

Источник:

Теги: seagate, hdd, жёсткий диск, иран, ближний восток
