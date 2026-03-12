Google разрешит пробовать мобильные игры перед покупкой

В магазине приложений Google «Play Маркет» появилась новая функция Game Trials — возможность сыграть в платную игру, прежде чем оформить её покупку. На начальном этапе такая возможность доступна для некоторых платных игр на мобильных устройствах, а в перспективе дебютирует и в Google Play Games для ПК.

На странице игры с поддержкой Game Trials появится кнопка «Попробовать» (Try). При нажатии на эту кнопку платформа покажет, сколько можно будет играть в эту игру, прежде чем придётся её купить. Механизм работы новой функции Google привела на примере хоррора на выживание Dredge — в него можно играть 60 минут, после чего останется либо заплатить за игру, либо удалить её с устройства.

Google заявила, что в ближайшее время выйдет множество платных игр от независимых разработчиков, в том числе Moonlight Peaks, Sledding Game и Low-Budget Repairs. Компания запустила новый раздел в «Play Маркете» с играми, оптимизированными для ПК под управлением Windows. Игры из этого раздела можно добавить в список желаний, чтобы получить уведомление о скидке на распродаже.

Наконец, ещё одним нововведением стала функция Play Games Sidekick — в некоторых загруженных с платформы играх появился помощник с искусственным интеллектом Gemini. Он показывает актуальную информацию и инструменты, которые пригодятся в игровом процессе — без необходимости производить поисковый запрос. Для тех, кто предпочитает не ИИ, а мнение других людей, на страницах некоторых игр появились посты сообщества. Правда, доступны эти материалы пока только для англоязычной аудитории.