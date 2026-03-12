Сегодня 12 марта 2026
В Google Play Games появятся новые платные игры для ПК

Google несколько лет экспериментировала с портированием игр из «Play Маркета» в Windows, но только в прошлом году занялась этим всерьёз. По случаю мероприятия Game Developers Conference 2026 компания анонсировала несколько обновлений игровой площадки — здесь появится больше игр для Windows, их будет легче найти, усилится интеграция мобильной и десктопной платформ.

Источник изображения: blog.google

Источник изображения: blog.google

Windows обретёт статус основной платформы Google Play — в мобильной и веб-версиях появится отдельная вкладка Windows, в которой будет представлен оптимизированный для настольных компьютеров контент. Магазин приложений предложит установить клиент для Windows, чтобы запускать эти игры на ПК; их можно будет добавлять в список желаний для любой из платформ — сначала функция заработает только на мобильных устройствах, но впоследствии появится и на ПК.

Google также пообещала, что в магазине приложений появятся новые платные игры, в том числе Sledding Game, 9 Kings, Potion Craft и Moonlight Peaks в этом году и Low Budget Repairs — в следующем. В некоторые из них можно будет попробовать сыграть перед покупкой. Первоначально компания рассчитывала, что сможет быстро перенести все игры из «Play Маркета» в Windows, хотя они не были для этого предназначены, и их запуск производится через облегчённый вариант Android в игровом контейнере на ПК. Но с платными релизами возникали сложности — проще было устанавливать игры из каталога Play Pass, да и то не все. Теперь Google предложит разработчикам самим определять, появится ли контент Play Pass на обеих платформах. Доминированию Steam площадка «Play Маркет» пока не угрожает, но это, пожалуй, шаг в правильном направлении — помимо Windows, возможность запускать игры под Android обеспечит Aluminium OS, которая придёт на смену Chrome OS на ноутбуках.

Ещё одним нововведением станет возможность купить игру только один раз, чтобы играть и на Android, и в Windows. На мобильных устройствах это правило действовало всегда, но с Windows схема работает иначе: разработчикам придётся присоединиться к специальной программе, чтобы предлагать функцию кроссплатформенной покупки — и для некоторых ранее купленных для Android игр возможность бесплатно устанавливать их на ПК с Windows так и не гарантируется.

Источник:

Теги: google, android, windows
