Xiaomi выпустит тонкий и лёгкий ноутбук Xiaomi Book Pro 14 на базе Intel Panther Lake

Компания Xiaomi готовит к выпуску Xiaomi Book Pro 14. Это первый ноутбук под брендом Xiaomi за три года с момента выхода модели Xiaomi Book 14 в 2023 году. Согласно опубликованным компанией тизерным изображениям, устройство будет доступно в трёх цветах: Soft Fog Blue (синий), White (белый) и Elegant Gray (серый).

Источник изображений: Xiaomi

Источник изображений: Xiaomi

Лэптоп собран в тонком металлическом корпусе из магниевого сплава. Панель в нижней части ноутбука выполнена из углеродного волокна. Xiaomi также заявляет, что опорная пластина клавиатуры у новой модели была модернизирована и теперь изготовлена из более лёгкого титанового сплава. Все это способствует удивительно малому весу устройства — всего 1,08 кг.

Xiaomi подтвердила, что ноутбук будет оснащаться процессорами Intel Panther Lake. Старшая конфигурация предложит Intel Core Ultra X7 358H. В качестве опции будет доступен более скромный процессор Intel Core Ultra 5 325. Как и Core Ultra X7 358H, он построен с использованием техпроцесса Intel 18A. Чип имеет 8 ядер в конфигурации 4P + 4LPE и может достигать тактовой частоты до 4,5 ГГц. В то же время Ultra X7 358H оснащён 16 ядрами в конфигурации 4P + 8E + 4LPE. Этот процессор может достигать частоты до 4,8 ГГц, имеет 18 Мбайт кеш-памяти L3 и интегрированную графику Intel Arc B390.

Для обеспечения эффективной работы CPU компания оснастила Xiaomi Book Pro 14 большим модулем охлаждения с испарительной камерой площадью 10 000 мм², а также высокоскоростным бесшумным вентилятором и «трёхмерной системой воздушного потока». Xiaomi утверждает, что такая конфигурация позволяет ноутбуку поддерживать стабильную производительность в режиме TDP до 50 Вт.

Варианты памяти могут включать конфигурации с 24 и 32 Гбайт ОЗУ и SSD объёмом 1 Тбайт. Стоимость новинки пока не сообщается. Ноутбук готовится к выпуску в Китае. О планах компании выпустить новинку на других рынках информации нет.

xiaomi, ноутбук, panther lake
