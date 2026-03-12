Сегодня 13 марта 2026
«Яндекс» заверила, что её умные колонки никогда не взламывали удалённо

К настоящему времени не зафиксировано ни единого случая со взломом умных колонок «Яндекса», потому что они разрабатываются с учётом строгих требований кибербезопасности, заявили ТАСС в компании.

Источник изображения: yandex.ru/company

Наиболее эффективными мерами защиты умных колонок от взлома является регулярное обновление их ПО, а также многоуровневое шифрование данных при их передаче между облачными ресурсами и самими устройствами. Управлять умной колонкой можно только при наличии подтверждённой учётной записи пользователя, подчеркнули в «Яндексе». Безопасность службы аккаунтов «Яндекс ID» обеспечена в соответствии с международным стандартом в области информационной безопасности ISO/IEC 27000 — он разрабатывался Международной организацией по стандартизации (ISO) и Международной электротехнической комиссией (IEC).

Осенью минувшего года Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что умные колонки технически могут прослушивать своих пользователей, хотя на практике ни одно из устройств уличить в этом организация так и не смогла. В 2019 году ФСБ потребовала, чтобы «Яндекс» передал ключи шифрования от сервисов «Яндекс Почта» и «Яндекс Диск» — в компании ответили, что для исполнения законов этого не требуется. В августе прошлого года «Яндекс» оштрафовали на 10 тыс. руб. за отказ передать спецслужбе ключи от средств шифрования сервисов умного дома.

яндекс, умная колонка, взлом
