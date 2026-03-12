Создатели Tropico 7 пригласили игроков принять участие в построении будущего Тропико — подробности закрытой «беты»

Издательство Kalypso Media и разработчики из немецкой Gaming Minds Studios объявили о планах на проведение закрытого бета-тестирования своей политической градостроительной стратегии Tropico 7.

Как стало известно, закрытая «бета» Tropico 7 пройдёт эксклюзивно на ПК (Steam, Microsoft Store). Испытания начнутся 31 марта и продлятся две недели. Приём заявок открыт на сайте Kalypso до 22 марта.

Организаторы приглашают «ограниченное число прошедших тщательный отбор игроков» и отмечают: «Участие добровольное, однако лояльность настоятельно приветствуется».

Участники закрытой «беты» Tropico 7 смогут «принять непосредственное участие в построении будущего Тропико и оказать поддержку новому режиму Эль Президенте до его запланированного прихода к власти».

Бета-версия включает две части кампании из эпох Колониальных времён и Мировых войн, а также две сценарные миссии в антураже холодной войны и Нового времени. Тестовая сборка будет доступна только на английском и немецком языках.

Скриншоты

В роли Эль Президенте игрокам предстоит возглавить островную нацию и привести её к процветанию. Обещают крупнейшие острова в истории серии, широту политических и творческих возможностей, а также новую систему терраформирования.

Релиз Tropico 7 ожидается в 2026 году на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass (Ultimate, PC). Для полной версии запланирована текстовая русская локализация.