Топ-10 мировых чипмейкеров увеличили выручку до рекордных $169,5 млрд за прошлый год

Отчёт аналитической компании TrendForce показывает, что спрос на передовые техпроцессы оставался высоким в 4 квартале 2025 года, чему способствовал сохраняющийся дефицит ИИ-ускорителей. Выручка десяти крупнейших мировых производителей полупроводников выросла в 4 квартале 2025 года до $46,3 млрд, что на 2,6 % больше по сравнению с предыдущим кварталом. Их совокупная годовая выручка поставила новый рекорд, достигнув $169,5 млрд, что на 26,3 % больше, чем годом ранее.

TSMC зафиксировала незначительное снижение поставок в 4 квартале 2025 года, но отгрузки новых флагманских процессоров для смартфонов — в первую очередь для серии iPhone 17 — подогрели спрос на её 3-нм техпроцесс. В результате увеличение средних цен продаж повысило квартальную выручку на 2 % по сравнению с предыдущим кварталом до $33,7 млрд, что позволило TSMC сохранить лидирующую позицию с долей рынка в 70,4 %.

Samsung Foundry (за исключением System LSI) зафиксировала рост выручки на 6,7 % по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув почти $3,4 млрд в 4 квартале 2025 года. Рост выручки был обеспечен за счёт поставок новых 2-нм продуктов, а также производства логических микросхем, используемых в памяти HBM4. Эти факторы помогли компенсировать небольшое снижение общей загрузки фабрик. Samsung не только вернулась к прибыльности, но и увеличила свою долю рынка с 6,8 % до 7,1 %, сохранив второе место.

SMIC заняла третье место, продолжив получать выгоду от спроса на локализацию. Выручка выросла на 4,5 % по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув почти $2,49 млрд, чему способствовали увеличение поставок кремниевых пластин, незначительное улучшение средней цены продажи и дополнительные поставки фотошаблонов к концу года.

UMC осталась на четвёртом месте, поскольку стабильные заказы от крупных клиентов поддерживали работу как 8-дюймовых, так и 12-дюймовых фабрик. Коэффициенты загрузки остались стабильными по сравнению с предыдущим кварталом, а выручка выросла на 0,9 % по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув примерно $2 млрд.

GlobalFoundries заняла пятое место, получив выгоду от возросшего спроса на периферийные компоненты для центров обработки данных. Объёмы поставок кремниевых пластин и средняя цена их продажи выросли, что привело к росту выручки на 8,4 % по сравнению с предыдущим кварталом до $1,8 млрд.

HuaHong Group заняла шестое место. В её дочерней компании HHGrace спрос на микроконтроллеры и микросхемы управления питанием (PMIC) увеличил выручку на 3,9 % в 4 квартале 2025 года по сравнению с предыдущим кварталом. HuaHong Group сообщила о консолидированной выручке в размере приблизительно $1,22 млрд, что на 0,1 % больше, чем в предыдущем квартале.

Поставки, связанные с перспективными серверными приложениями, такими как кремниевая фотоника (SiPho) и кремний-германий (SiGe), стабильно росли в 4 квартале 2025 года. Этот импульс помог выручке Tower вырасти на 11,1 % по сравнению с предыдущим кварталом до $440 млн, что позволило компании обогнать Vanguard и Nexchip и занять седьмое место.

Vanguard заняла восьмое место, при этом выручка снизилась на 1,6 % по сравнению с предыдущим кварталом до $406 млн. На объёмы поставок повлияли снижение спроса на заказы DDIC и проблемы с межзаводской квалификацией, связанные с крупным заказчиком PMIC.

Nexchip заняла девятое место, сообщив о снижении выручки на 5,3 % по сравнению с предыдущим кварталом до $388 млн. Снижение отражает решение компании отложить поставки некоторых продуктов до 1 квартала 2026 года после достижения целевых показателей по поставкам и выручке в 2025 году.

PSMC заняла десятое место. Высокий спрос на услуги по производству памяти в сочетании с ростом средних цен продаж увеличил квартальную выручку на 2 % по сравнению с предыдущим кварталом до примерно $370 млн, в то время как бизнес по производству логических микросхем остался относительно стабильным.

В начале 2026 года первоначальное накопление запасов некоторых потребительских товаров может помочь стабилизировать коэффициенты загрузки их производственных мощностей. Однако ожидается, что рост цен на память снизит спрос на основные конечные устройства, что приведёт к неопределённости в заказах и плохо прогнозируемой загрузке производственных площадок во второй половине года.