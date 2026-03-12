Сегодня 13 марта 2026
Тысячеглазая Мотра — в Чили построят уникальный телескоп для первого масштабного картографирования космической паутины

Придуманная в Японии в 60-х бабочка-монстр Mothra («Мотра») для вселенной Годзиллы найдёт материальное воплощение в уникальном телескопе с 1140 отдельными телеобъективами Canon, сгруппированными по 38 штук в общем массиве. Это будет первый в мире полностью собранный из линз телескоп с эффективным диаметром виртуальной линзы около 4,8 м. Но важны не размеры, а индивидуальная чувствительность каждого объектива, который будет вносить свой вклад в общее дело.

Источник изображения: MOTHRA

Источник изображения: MOTHRA

Телескоп MOTHRA (Modular Optical Telephoto Hyperspectral Robotic Array) строится в обсерватории El Sauce (Obstech) в Чили. Он представляет собой массив из 30 роботизированных платформ с 38 телеобъективами Canon (400 мм f/2.8), что обеспечит широчайший угол обзора — примерно сравнимый с 30 полными лунами на небе Земли. Проект MOTHRA стал развитием идеи более раннего проекта Dragonfly Telephoto Array и финансируется, в том числе, миллиардером Александром Александровичем Герко, а также НКО супругов Шмидт Convergent Research и рядом других организаций.

Строительство обсерватории началось в 2025 году, а полноценная работа ожидается к концу 2026 года. Основная научная задача MOTHRA — прямое картирование космической паутины — огромной сети из нитей газа и тёмной материи, связывающих галактики между собой. Телескоп будет искать слабое излучение диффузного ионизованного газа (в основном водорода) в межгалактическом пространстве, которое традиционные зеркальные телескопы обычно не могут зарегистрировать из-за низкой яркости. Для этого используются сверхузкополосные фильтры (около 1 нм), позволяющие выделять именно это слабое свечение.

Благодаря большому полю зрения и высокой чувствительности к очень тусклым структурам MOTHRA открывает новое «окно» для изучения крупномасштабной структуры Вселенной и движения вещества по её нитям. Главное преимущество полностью линзовой конструкции — способность эффективно собирать свет от чрезвычайно слабых объектов без типичных для зеркал проблем рассеяния и отражений. В отличие от классических гигантских телескопов типа VLT ESO в Чили, MOTHRA использует готовые коммерческие объективы, что делает проект относительно недорогим и быстрым в реализации.

Комбинирование множества одинаковых линз даёт огромную собирающую площадь при сохранении широкого поля и минимальных оптических искажений. Это позволяет наблюдать структуры, которые раньше считались практически недоступными для получения изображений прямым способом.

После завершения строительства MOTHRA станет уникальным инструментом, не имеющим аналогов ни на Земле, ни в космосе среди линзовых систем. Он обещает предоставить одну из самых чётких «карт» космической паутины и поможет лучше понять, как распределяется обычная и тёмная материя во Вселенной. Проект уже частично работает в тестовом режиме, а полные научные наблюдения начнутся после 2026 года, что может существенно изменить наше представление о крупномасштабной структуре космоса.

Источник:

Теги: телескоп, астрономия, вселенная
