В амбициозный боевик Crimson Desert за неделю до релиза добавили Denuvo — фанаты отменяют предзаказы и удаляют игру из списка желаемого

Не успел южнокорейский издатель и разработчик Pearl Abyss взбудоражить фанатов релизным трейлером своего фэнтезийного приключенческого экшена с открытым миром Crimson Desert, как горько их же разочаровал.

Как сообщает база данных SteamDB, 12 марта около 12:00 по московскому времени на странице Crimson Desert в сервисе цифровой дистрибуции Steam появилось упоминание системы защиты Denuvo.

Стоит отметить, что подтвердить включение Denuvo в Pearl Abyss решили за неделю до релиза Crimson Desert — на пике ожидания сообщества и в самый разгар периода предварительных заказов (от 4299 рублей в российском сегменте).

Реакция фанатов не заставила себя долго ждать. Обсуждения Steam заполонили темы, в которых разъярённые игроки объявляют о полной потере интереса к игре, удалении её из списка желаемого и незамедлительной отмене предзаказа.

Возмущение поклонников понять можно. С годами за Denuvo закрепилась репутация не только надёжной защиты от пиратов, но и инструмента для порчи производительности, хотя такая характеристика далеко не всегда является оправданной.

Похоже, с наличием Denuvo фанатам придётся смириться, тогда как другой бич современных игр обошёл Crimson Desert стороной. В середине февраля Pearl Abyss подтвердила, что в проекте не будет микротранзакций.

Crimson Desert выйдет 20 марта в 1:00 по Москве на PC (Steam, Microsoft Store), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. Ранее разработчики раскрыли полные системные требования и технические особенности игры на консолях.