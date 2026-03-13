Сегодня 13 марта 2026
Конструкция MacBook Neo позволяет отдель...
Конструкция MacBook Neo позволяет отдельно заменить клавиатуру, что упрощает и удешевляет ремонт

Клавиатура продолжает оставаться одним из основных органов управления ПК, поэтому она подвержена износу и механическим повреждениям, а в случае с любителями употреблять напитки рядом с компьютером она ещё и время от времени заливается жидкостью. В новом MacBook Neo замена клавиатуры упрощена относительно других моделей ноутбуков Apple.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Об этом, как отмечает MacRumors, можно судить по итогам изучения инструкции по самостоятельному ремонту MacBook Neo. Ранее Apple конструктивно объединяла клавиатуру с верхней части корпуса своих ноутбуков, поэтому замена становилась не только более сложной, но и дорогой операцией. В конструкции MacBook Neo клавиатура, датчик Touch ID и верхняя часть корпуса являются раздельными элементами. Хотя для замены клавиатуры всё равно нужно выкрутить более 40 винтов и затем вернуть их на место, рядовому пользователю всё равно будет проще заменить клавиатуру, чем на прежних моделях MacBook.

Цена данной запасной части пока не определена, но блок клавиатуры наверняка окажется заметно дешевле верхней части корпуса в сборе, которая могла стоить от $400 до $600 в случае с MacBook Air или MacBook Pro. Впрочем, чтобы делать окончательные выводы, нужно дождаться появления этого компонента в продаже. По крайней мере, с точки зрения проведения работы по замене клавиатуры всё стало проще и быстрее.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: macbook neo, apple, ремонт, клавиатура, ремонтопригодность
