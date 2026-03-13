Сегодня 13 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Lucid представила концепт беспилотного д...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Lucid представила концепт беспилотного двухместного такси, которое сможет составить конкуренцию Tesla Cybercab

Компания Lucid Motors рано или поздно будет вынуждена представить более доступные электромобили, поскольку ёмкость премиального сегмента не так велика, чтобы обеспечить масштабирование бизнеса. На этой неделе она приоткрыла завесу тайны над своей новой платформой, которая ляжет в основу и беспилотного электрического такси Lunar, если таковое вообще появится на рынке.

Источник изображений: Lucid Motors

Источник изображений: Lucid Motors

Сроки выхода последнего на рынок пока весьма туманны, поскольку руководство компании пояснило, что сперва должны начаться поставки электромобилей на новой среднеразмерной платформе с классической схемой управления. Более того, представители Lucid признались редакции TechCrunch, что активная разработка специализированного беспилотного такси компанией пока не ведётся. По сути, Lunar является только лишь концептом, в общих чертах обозначающим вероятное будущее компании.

Более приземлённым проектом является предстоящее сотрудничество с Uber и Nuro, в рамках которого адаптированные под автопилот версии серийных кроссоверов Lucid Gravity к концу текущего года начнут перевозить пассажиров в окрестностях Сан-Франциско. Кроме того, Uber собирается заключить с Lucid соглашение об использовании будущих моделей электромобилей на основе новой среднеразмерной платформы для сервиса беспилотных такси. Сама Lucid в будущем надеется сделать лицензирование своих электромобильных платформ существенной долей выручки, поэтому в сотрудничестве с сервисами такси она явно заинтересована. В сотрудничестве с Uber и Nuro компания Lucid собирается вывести на дороги США около 20 000 роботакси на основе уже выпускаемых кроссоверов Gravity.

Разумеется, опыт Tesla данная компания собирается повторять и в части попыток наладить сбор средств с автовладельцев, желающих получить более продвинутые технологии активной помощи водителю. В первой половине следующего года за доступ к начальному уровню автопилота подписчики DreamDrive Pro будут платить по $69 в месяц, а передовой вариант автопилота будет доступен за $199 в месяц. При этом на технологическом уровне он не будет подразумевать необходимость вмешательства водителя в процесс управления. Впрочем, необходимый уровень технологического совершенства систем Lucid всё равно пока не достигнут, так что это в большей степени рассуждения о перспективных планах. Компания полна решимости монетизировать своё программное обеспечение.

Попутно будет совершенствоваться и интеллектуальный ассистент, управляющий сервисными функциями в интерьере электромобилей Lucid. Если вернуться к машинам на новой среднеразмерной платформе, то первая модель Cosmos на её основе должна выйти к концу этого года, а цены будут начинаться с $50 000. Второй кроссовер на базе новой платформы получил условное обозначение Earth, он будет более просторным по сравнению с Cosmos. В семействе появится ещё одна модель, имя которой пока названо не было, и её планируется наделить более высокой проходимостью. Роботакси Lunar в этом смысле вписывается в «астрономическую» схему топонимики.

Давно известно, что Lucid Motors делает упор на повышение энергетической эффективности электромобилей. По логике компании, если средний расход энергии будет умеренным, то и крупные тяговые батареи машинам не понадобятся в большинстве сценариев применения. Именно тяговые аккумуляторы остаются самой дорогой частью электромобилей, а ещё они довольно массивны и громоздки, на их перемещение, обогрев или охлаждение также приходится тратить часть заряда. Новая платформа должна позволить кроссоверу Lucid Cosmos поднять энергетическую эффективность до 7,2 км пробега на одном кВт‧ч заряда. При этом запас хода на 320 км можно будет восполнить за 14 минут при использовании соответствующих определённым требованиям зарядных станций. Новая платформа будет использовать напряжение 800 В, у лучших её представителей средний расход энергии составит 13,8 кВт‧ч на 100 км пути. Элементы силовой платформы, которую Lucid разработала самостоятельно, тоже станут более компактными, лёгкими и более дешёвыми в производстве, чтобы достичь заявляемых характеристик. Количество необходимой проводки внутри электромобилей после перехода на новую платформу также сократится.

В случае с роботакси Lucid Lunar операционные затраты должны оказаться на 34 % ниже, чем у среднеразмерных электромобилей южнокорейских марок, и на 10 % ниже по сравнению со среднеразмерным кроссовером ведущего американского производителя, в котором угадывается Tesla Model Y. Ожидается, что Lucid Cosmos будет оснащаться тяговой батареей ёмкостью 69 кВт‧ч, обеспечивающей до 480 км пробега. Компания утверждает, что конкуренты не смогут предложить подобное сочетание характеристик в указанном бюджете.

Обозначены и этапы эволюции фирменного автопилота Lucid. К 2029 году планируется освоить предпоследний, четвёртый уровень по классификации SAE, который подразумевает возможность вмешательства человека в управление машиной, но не делает её необходимостью. Уже в этом году машины Lucid смогут позволить убирать руки с руля при движении по загородным трассам, в следующем году они позволят делать это и в черте города, а к 2028 году у водителей при этом появится возможность отводить взгляд от дороги.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Первое серийное роботакси Tesla Cybercab без руля и педалей сошло с конвейера — но на дороги ему нельзя
В Техасе «засветилась» пара прототипов роботакси Tesla Cybercab — пока что с рулевым колесом и водителем
У Tesla Cybercab всё-таки может появиться руль и педали, хотя Маск обещал обойтись без них
Dreame показала спортивный кроссовер Nebula Next 01X и пообещала оснастить его твердотельной тяговой батареей
Владелица Cybertruck после аварии подала в суд на Tesla и назвала Маска «безответственным торгашом»
Nvidia вложит в Nebius Аркадия Воложа $2 млрд для строительства дата-центров под нужды ИИ
Теги: lucid motors, lucid gravity, электромобиль, роботакси, cybercab
lucid motors, lucid gravity, электромобиль, роботакси, cybercab
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Сами мы не местные: выяснилось, что Солнце и тысячи его близнецов родились недалеко от центра нашей галактики
«Меня со времён The Witcher 3 так мурашки не пробирали»: финальный трейлер Crimson Desert взбудоражил игроков перед скорым релизом
V-Color выпустит антикризисные комплекты DDR5 — с настоящей памятью и RGB-муляжами
Американский стартап Firefly Aerospace с украинскими корнями успешно запустил ракету Alpha после серии неудач
Google завершила крупнейшее поглощение в своей истории: Wiz войдёт в состав Google Cloud
Anthropic научила Claude генерировать графики и таблицы в ответ на запросы пользователя прямо в диалоговом чате 2 ч.
Новая статья: Чужого не надо: прокачиваем смартфон российским ИИ-софтом 9 ч.
Capcom спрятала в Resident Evil Requiem упоминание секретного сайта — им завладел белорусский датамайнер игр Valve 10 ч.
В Steam открылся ранний доступ Solasta 2 — фэнтезийной тактической RPG в духе настольных игр 13 ч.
Создатели Tropico 7 пригласили игроков принять участие в построении будущего Тропико — подробности закрытой «беты» 14 ч.
Apple выпустила обновление iOS для iPhone 6s и других древних iPhone и iPad 14 ч.
Большое обновление Google Maps: ИИ-функция «Спроси карту», улучшенная иммерсивная навигация и другие нововведения 14 ч.
«Это был конец»: бывший босс Overwatch объяснил, почему спустя 20 лет работы покинул Blizzard 15 ч.
Разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era показали, как улучшили фракцию «Подземелье» после критики игроков 16 ч.
Тысячи роутеров превратили в ботнет, который не получается удалить — но способ борьбы есть 17 ч.
Lucid представила концепт беспилотного двухместного такси, которое сможет составить конкуренцию Tesla Cybercab 21 мин.
Конструкция MacBook Neo позволяет отдельно заменить клавиатуру, что упрощает и удешевляет ремонт 4 ч.
IDC прогнозирует снижение рынка ПК на 2026 год на -11,3 % из-за сохраняющегося дефицита памяти и сбоев в цепочке поставок 5 ч.
Это надолго: дефицит памяти не ослабнет до второй половины 2027 года, прикинули аналитики 9 ч.
JBL представила беспроводные наушники с автономностью до 80 часов — полноразмерные Live 780NC и накладные Live 680NC 9 ч.
Тысячеглазая Мотра — в Чили построят уникальный телескоп для первого масштабного картографирования космической паутины 12 ч.
Топ-10 мировых чипмейкеров увеличили выручку до рекордных $169,5 млрд за прошлый год 12 ч.
Gigabyte представила платы Z890 Plus с поддержкой памяти CQDIMM и оптимизацией под Core Ultra 200S Plus 14 ч.
Тяжёлый люкс: Dreame показала смартфоны за $15 000 16 ч.
В последние дни в Москве взлетел спрос на пейджеры, радиостанции и стационарные телефоны 16 ч.