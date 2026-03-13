Lucid представила концепт беспилотного двухместного такси, которое сможет составить конкуренцию Tesla Cybercab

Компания Lucid Motors рано или поздно будет вынуждена представить более доступные электромобили, поскольку ёмкость премиального сегмента не так велика, чтобы обеспечить масштабирование бизнеса. На этой неделе она приоткрыла завесу тайны над своей новой платформой, которая ляжет в основу и беспилотного электрического такси Lunar, если таковое вообще появится на рынке.

Сроки выхода последнего на рынок пока весьма туманны, поскольку руководство компании пояснило, что сперва должны начаться поставки электромобилей на новой среднеразмерной платформе с классической схемой управления. Более того, представители Lucid признались редакции TechCrunch, что активная разработка специализированного беспилотного такси компанией пока не ведётся. По сути, Lunar является только лишь концептом, в общих чертах обозначающим вероятное будущее компании.

Более приземлённым проектом является предстоящее сотрудничество с Uber и Nuro, в рамках которого адаптированные под автопилот версии серийных кроссоверов Lucid Gravity к концу текущего года начнут перевозить пассажиров в окрестностях Сан-Франциско. Кроме того, Uber собирается заключить с Lucid соглашение об использовании будущих моделей электромобилей на основе новой среднеразмерной платформы для сервиса беспилотных такси. Сама Lucid в будущем надеется сделать лицензирование своих электромобильных платформ существенной долей выручки, поэтому в сотрудничестве с сервисами такси она явно заинтересована. В сотрудничестве с Uber и Nuro компания Lucid собирается вывести на дороги США около 20 000 роботакси на основе уже выпускаемых кроссоверов Gravity.

Разумеется, опыт Tesla данная компания собирается повторять и в части попыток наладить сбор средств с автовладельцев, желающих получить более продвинутые технологии активной помощи водителю. В первой половине следующего года за доступ к начальному уровню автопилота подписчики DreamDrive Pro будут платить по $69 в месяц, а передовой вариант автопилота будет доступен за $199 в месяц. При этом на технологическом уровне он не будет подразумевать необходимость вмешательства водителя в процесс управления. Впрочем, необходимый уровень технологического совершенства систем Lucid всё равно пока не достигнут, так что это в большей степени рассуждения о перспективных планах. Компания полна решимости монетизировать своё программное обеспечение.

Попутно будет совершенствоваться и интеллектуальный ассистент, управляющий сервисными функциями в интерьере электромобилей Lucid. Если вернуться к машинам на новой среднеразмерной платформе, то первая модель Cosmos на её основе должна выйти к концу этого года, а цены будут начинаться с $50 000. Второй кроссовер на базе новой платформы получил условное обозначение Earth, он будет более просторным по сравнению с Cosmos. В семействе появится ещё одна модель, имя которой пока названо не было, и её планируется наделить более высокой проходимостью. Роботакси Lunar в этом смысле вписывается в «астрономическую» схему топонимики.

Давно известно, что Lucid Motors делает упор на повышение энергетической эффективности электромобилей. По логике компании, если средний расход энергии будет умеренным, то и крупные тяговые батареи машинам не понадобятся в большинстве сценариев применения. Именно тяговые аккумуляторы остаются самой дорогой частью электромобилей, а ещё они довольно массивны и громоздки, на их перемещение, обогрев или охлаждение также приходится тратить часть заряда. Новая платформа должна позволить кроссоверу Lucid Cosmos поднять энергетическую эффективность до 7,2 км пробега на одном кВт‧ч заряда. При этом запас хода на 320 км можно будет восполнить за 14 минут при использовании соответствующих определённым требованиям зарядных станций. Новая платформа будет использовать напряжение 800 В, у лучших её представителей средний расход энергии составит 13,8 кВт‧ч на 100 км пути. Элементы силовой платформы, которую Lucid разработала самостоятельно, тоже станут более компактными, лёгкими и более дешёвыми в производстве, чтобы достичь заявляемых характеристик. Количество необходимой проводки внутри электромобилей после перехода на новую платформу также сократится.

В случае с роботакси Lucid Lunar операционные затраты должны оказаться на 34 % ниже, чем у среднеразмерных электромобилей южнокорейских марок, и на 10 % ниже по сравнению со среднеразмерным кроссовером ведущего американского производителя, в котором угадывается Tesla Model Y. Ожидается, что Lucid Cosmos будет оснащаться тяговой батареей ёмкостью 69 кВт‧ч, обеспечивающей до 480 км пробега. Компания утверждает, что конкуренты не смогут предложить подобное сочетание характеристик в указанном бюджете.

Обозначены и этапы эволюции фирменного автопилота Lucid. К 2029 году планируется освоить предпоследний, четвёртый уровень по классификации SAE, который подразумевает возможность вмешательства человека в управление машиной, но не делает её необходимостью. Уже в этом году машины Lucid смогут позволить убирать руки с руля при движении по загородным трассам, в следующем году они позволят делать это и в черте города, а к 2028 году у водителей при этом появится возможность отводить взгляд от дороги.