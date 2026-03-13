Сегодня 13 марта 2026
Клиент не всегда прав: психоделический хоррор Donut Panic отправит игроков печь пончики и страдать от гротескных галлюцинаций

Шотландский разработчик Кайл Бэнкс (Kyle Banks), известный по приключению Farewell North, на шоу FGS Live From GDC 2026 представил новую игру — смесь кулинарного симулятора и психоделического хоррора Donut Panic.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Игрокам в роли работника захудалой шотландской закусочной предстоит жарить во фритюре, глазировать и подавать пончики, оладьи и кофе, постепенно оттачивая кулинарные навыки, чтобы радовать своих посетителей-полуночников.

Однако в Donut Panic не всё то, чем кажется на первый взгляд. Пользователям нужно внимательно следить за окружением (особенно гостями ресторана) и в случае обнаружения странностей срочно ретироваться в убежище.

Дело в том, что главного героя Donut Panic преследуют галлюцинации (одержимые клиенты могут призывать аномалии), которые порой трудно отличить от реальности. Распознать наваждения — единственный способ пережить ночь.

Представленный на FGS Live From GDC 2026 анонсирующий трейлер Donut Panic демонстрирует ужасы, с которыми игрокам придётся столкнуться в закусочной, и угрожающий герою смертельный замкнутый круг.

Обещают психоделический хоррор в антураже кулинарного симулятора, возможность раскрыть тайны за жуткими видениями и изменить исход своей истории, а также перевод на восемь языков (в том числе русский).

Релиз Donut Panic ожидается на протяжении 2026 года в версии эксклюзивно для сервиса цифровой дистрибуции Steam. В преддверии выхода (сроки не уточняются) игра получит публичную демоверсию.

donut panic, kyle banks, симулятор, хоррор
