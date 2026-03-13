Microsoft вскоре потеряет куратора Windows, Office и Copilot — компанию ждут перестановки

Раджеш Джа (Rajesh Jha), вице-президент Microsoft и глава подразделения Experience and Devices, объявил о выходе на пенсию после более чем 35 лет работы в софтверном гиганте. Он был важной частью команды, которая перенесла пакет приложений Office в облако, а последнее время курировал вопросы, связанные с Microsoft 365, Copilot, Windows, Office и др.

«После более чем 35 лет в Microsoft я ухожу на пенсию. Я покину занимаемую должность 1 июля, а затем останусь в роли советника», — говорится в сообщении Джа, которое он направил сотрудникам. Несмотря на то, что Джа покинет свой пост в конце июня, Microsoft не назначает никого его прямым преемником. Вместо этого четыре подчинённых Джа повысят до исполнительных вице-президентов, которые будут подчиняться напрямую гендиректору Microsoft Сатье Наделле (Satya Nadella). В их число входят глава подразделения Windows and Surface Певун Давулури (Pavan Davuluri), глава подразделения Office и генеральный директор LinkedIn Райан Рослански (Ryan Roslansky), президент направления Copilot для бизнеса Чарльз Ламанна (Charles Lamanna) и президент Microsoft 365 Core Перри Кларк (Perry Clarke).

«Раджеш был постоянной опорой на протяжении всей моей картеры в Microsoft. Когда я думаю о пантеоне лидеров, которые по-настоящему сформировали эту компанию, Раджеш твёрдо занимает место среди них. Он олицетворяет ту приверженность делу, которая помогла сформировать и преобразовать Microsoft в ту компанию, которой она является сегодня, и опираясь на прочность этого фундамента мы продолжим двигаться вперед», — прокомментировал данный вопрос Сатья Наделла.

Уход Джа на пенсию станет очередным изменением в череде перестановок, которые за последнее время затронули разные подразделения Microsoft, включая команды разработки Office и Windows. Глава LinkedIn Рослански был повышен до руководителя подразделения Office в прошлом году. Глава Windows Давулури возглавил команду Windows and Devices также в прошлом году. Кроме того, Джадсон Альтхофф (Judson Althoff) теперь руководит крупнейшими бизнес-направлениями Microsoft, благодаря чему Наделла может уделять больше времени техническим вопросам.