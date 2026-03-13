Малоизвестная китайская компания Lisuan объявила дату выхода в продажу своей дебютной линейки видеокарт G100 — их производительности может оказаться достаточно, чтобы бросить вызов монополии AMD и Nvidia в стране.

Видеокарты Lisuan серии G100 поступят в продажу 18 июня, а приём предварительных заказов откроется уже на следующей неделе — 17 марта. В ассортименте производителя два графических процессора: профессиональный 7G105 предназначен для серверной архитектуры, а потребительский 7G106 — для игр. Игровая видеокарта получила название Lisuan Extreme LX 7G106, а профессиональных будет три. LX 7G106 предложит 12 Гбайт видеопамяти GDDR6, 192 текстурных блока и 96 блоков растеризации; её производительность FP32 составляет до 24 Тфлопс, а первые тесты показали, что видеокарта работает на уровне Nvidia GeForce RTX 4060.

Это внушительный результат, учитывая, что архитектура TrueGPU, включающая вычислительное ядро, набор инструкций и программный стек разрабатывались с нуля. Видеокарта справляется с самыми популярными играми в Steam, включая Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong и Resident Evil 4 Remake. Производитель обеспечил графическим процессорам G100 поддержку современных графических API, в том числе DirectX 12, Vulkan, OpenCL и OpenGL; обещана совместимость с Windows-on-Arm и Linux.

Профессиональная линейка Lisuan представлена видеокартами LX Ultra, LX Pro и LX Max: первая располагает 12 Гбайт памяти GDDR6, у второй её объём равен 24 Гбайт, а третья вдобавок имеет поддержку ECC и систему охлаждения типа «турбина» — у LX Pro и Max одинаковый внешний вид. Как минимум модели LX Ultra и LX Pro работают на профессиональном графическом процессоре G7105; у LX Max может оказаться урезанная версия G7105 или переработанный вариант потребительского G7106.

О производительности видеокарт серии G100 пока известно лишь от самой Lisuan; независимых обзоров на эту продукцию не было, но с выходом продукции в продажу они, вероятно, появятся и помогут прояснить ситуацию.