Сегодня 13 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Китайская LisuanTech представила игровую...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайская LisuanTech представила игровую видеокарту Lisuan Extreme на собственном 6-нм чипе 7G106 — продажи стартуют в июне

Малоизвестная китайская компания Lisuan объявила дату выхода в продажу своей дебютной линейки видеокарт G100 — их производительности может оказаться достаточно, чтобы бросить вызов монополии AMD и Nvidia в стране.

Источник изображений: Lisuan Tech

Источник изображений: Lisuan Tech

Видеокарты Lisuan серии G100 поступят в продажу 18 июня, а приём предварительных заказов откроется уже на следующей неделе — 17 марта. В ассортименте производителя два графических процессора: профессиональный 7G105 предназначен для серверной архитектуры, а потребительский 7G106 — для игр. Игровая видеокарта получила название Lisuan Extreme LX 7G106, а профессиональных будет три. LX 7G106 предложит 12 Гбайт видеопамяти GDDR6, 192 текстурных блока и 96 блоков растеризации; её производительность FP32 составляет до 24 Тфлопс, а первые тесты показали, что видеокарта работает на уровне Nvidia GeForce RTX 4060.

Это внушительный результат, учитывая, что архитектура TrueGPU, включающая вычислительное ядро, набор инструкций и программный стек разрабатывались с нуля. Видеокарта справляется с самыми популярными играми в Steam, включая Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong и Resident Evil 4 Remake. Производитель обеспечил графическим процессорам G100 поддержку современных графических API, в том числе DirectX 12, Vulkan, OpenCL и OpenGL; обещана совместимость с Windows-on-Arm и Linux.

Профессиональная линейка Lisuan представлена видеокартами LX Ultra, LX Pro и LX Max: первая располагает 12 Гбайт памяти GDDR6, у второй её объём равен 24 Гбайт, а третья вдобавок имеет поддержку ECC и систему охлаждения типа «турбина» — у LX Pro и Max одинаковый внешний вид. Как минимум модели LX Ultra и LX Pro работают на профессиональном графическом процессоре G7105; у LX Max может оказаться урезанная версия G7105 или переработанный вариант потребительского G7106.

О производительности видеокарт серии G100 пока известно лишь от самой Lisuan; независимых обзоров на эту продукцию не было, но с выходом продукции в продажу они, вероятно, появятся и помогут прояснить ситуацию.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Выпускники лучших китайских вузов массово уходят из ИТ и финансов в промышленность и энергетику
Китайская фабрика Nexperia наладила выпуск чипов без кремниевых пластин из Европы
Китайские видеокарты Lisuan 7G100 на 6-нм графических чипах запущены в массовое производство
ByteDance нашла обход санкций США — её ИИ будет работать на Nvidia B200 в Малайзии
Илон Маск объяснил, что будет представлять собой Macrohard — совместный проект xAI и Tesla
MSI выпустила GeForce RTX 5070 Ti с пледом и другие продукты коллекции Frieren: Beyond Journey’s End по мотивам популярного аниме
Теги: lisuan technology, видеокарта, анонс
lisuan technology, видеокарта, анонс
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Гелия осталось на две недели: производители чипов готовятся к последствиям войны на Ближнем Востоке
Сами мы не местные: выяснилось, что Солнце и тысячи его близнецов родились недалеко от центра нашей галактики
«Меня со времён The Witcher 3 так мурашки не пробирали»: финальный трейлер Crimson Desert взбудоражил игроков перед скорым релизом
Учёные научились замораживать и размораживать мозг без повреждений — криоконсервация людей стала на шаг ближе
V-Color выпустит антикризисные комплекты DDR5 — с настоящей памятью и RGB-муляжами
Meta отложила выпуск флагманской ИИ-модели Avocado на май или более поздний срок 3 ч.
Музыкальный геймплейный трейлер Gate Guard Simulator показал будни средневекового стражника — это смесь Papers, Please и Kingdom Come: Deliverance 3 ч.
Соцсеть X поменяет процесс получения «синих галочек» для европейцев 3 ч.
Gemini сможет заказывать такси и еду: Google запустила ИИ-агента на Samsung Galaxy S26 3 ч.
Анонс пошаговой ролевой игры Void Hunters напомнил пользователям о мрачных сторонах мобильного гейминга 3 ч.
Под нажимом властей Apple снизила комиссию App Store для китайских разработчиков 3 ч.
Классическая стратегия спустя 40 лет вернётся в улучшенном виде — трейлер и детали Defender of the Crown: The Legend Returns 3 ч.
Клиент не всегда прав: психоделический хоррор Donut Panic отправит игроков печь пончики и страдать от гротескных галлюцинаций 5 ч.
«Мечтал о такой игре больше 20 лет»: новый геймплей олдскульного стелс-экшена Project Shadowglass порадовал фанатов Thief 6 ч.
Коммуникационное агентство IVS Group переходит в «Турбо Облако» 6 ч.
Пропускная способность сети фильтрации Curator превысила 6 Тбит/с 7 мин.
Британский провайдер научился искать утечки воды с помощью оптоволокна 9 мин.
Бум ИИ вызвал дефицит процессоров Intel — поставки растянулись на месяцы, а сильнее всего страдает бюджетный сегмент 2 ч.
Microsoft и Meta заключили соглашения о дополнительной аренде ЦОД на $50 млрд 2 ч.
«Сбер» и «Яндекс» попросили у государства сотни миллиардов на ИИ, но власти денег не дадут 2 ч.
Китайская ByteDance обойдёт санкции США и получит доступ к чипам NVIDIA B200 на $2,5 млрд 2 ч.
Китай разрешил коммерческое применение мозговых имплантов для реабилитации парализованных 3 ч.
Microsoft, Intel и AMD готовят ответ MacBook Neo — Apple встряхнула рынок ПК 3 ч.
Китайская LisuanTech представила игровую видеокарту Lisuan Extreme на собственном 6-нм чипе 7G106 — продажи стартуют в июне 4 ч.
NASA назначило новую дату возвращения людей к Луне — миссия Artemis II получила зелёный свет 5 ч.