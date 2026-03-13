Сегодня 13 марта 2026
Gemini сможет заказывать такси и еду: Google запустила ИИ-агента на Samsung Galaxy S26

Google запустила на смартфонах Samsung Galaxy S26 в США и Южной Корее агентскую функцию автоматизации для Gemini, которая была представлена несколько недель назад. Эта функция обеспечивает ИИ-агенту доступ к сторонним сервисам, позволяя делать от имени пользователя заказы в магазинах, авиакассах и т.д.

Источник изображений: Allison Johnson / The Verge

Источник изображений: Allison Johnson / The Verge

Журналист ресурса The Verge проверил работу функции, воспользовавшись смартфоном Samsung Galaxy S26 Ultra. Для начала он решил заказать в сервисе Uber автомобиль для поездки в аэропорт. Gemini запросил уточнение, чтобы определить, какой именно аэропорт, после чего самостоятельно выполнил несколько шагов: добавил пункт назначения и решил пропустить шаг, где нужно указать авиакомпанию, что не имело особого значения в местном аэропорту, поскольку всё находится в одном терминале. После этого агент остановился перед последним шагом и предложил пользователю проверить детали, прежде чем отправлять заказ в Uber на поездку.

Как отметил ресурс Android Central, сейчас можно заказать доставку Uber только до одного пункта назначения, но в будущем, по всей видимости, можно будет вызвать автомобиль Uber с возможностью сделать несколько остановок.

Немного более сложный запрос на доставку кофе с круассаном потребовал от журналиста немного больше времени на ввод текста. Тем не менее, в итоге Gemini нашёл в меню горячих напитков Starbucks нужный вариант. При этом он столкнулся с необходимостью принятия решения заказать шоколадный круассан тёплым или прямо с витрины. Без участия журналиста агент (правильно) указал, что выпечку следует подогреть. И пользователю оставалось только нажать клавишу «Подтвердить».

Как сообщалось ранее, эта функция также появится у смартфонов Google Pixel 10, но Google пока не назвала конкретных сроков.

google, ии, ии-агент, android
