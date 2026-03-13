Сегодня 13 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Гелия осталось на две недели: производит...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Гелия осталось на две недели: производители чипов готовятся к последствиям войны на Ближнем Востоке

Ранее уже отмечалось, что производители чипов в Южной Корее, Японии и на Тайване зависят от поставок природного газа, гелия и брома от партнёров на Ближнем Востоке, многие из которых вынуждены были отказаться от исполнения своих обязательств на фоне начала боевых действий в регионе. По оценкам экспертов, уже через две недели мировая полупроводниковая отрасль начнёт ощущать на себе негативные последствия этих событий.

Источник изображения: Unsplash, Radoslaw Prekurat

Источник изображения: Unsplash, Radoslaw Prekurat

По крайней мере, Tom’s Hardware со ссылкой на отраслевых экспертов отмечает, что производственный комплекс в Катаре, который обеспечивал 30 % мирового объёма реализации гелия, со второго марта не выдаёт продукцию, и по состоянию на прошлую субботу не планировал возобновлять работу в обозримом будущем. Как считают эксперты, если проблемы с поставками гелия из Катара продлятся более двух недель, это уже вынудит дистрибьюторов начать перестраивать логистические цепочки и даже перемещать криогенное оборудование. Сами по себе эти действия сохранят длительное влияние на мировую отрасль даже в том случае, если поставки гелия из Катара удастся позже возобновить. Перестройка логистики может растянуться на несколько месяцев.

Для Южной Кореи, которая обеспечивает до 18 % мирового объёма производства полупроводниковых изделий благодаря концентрации на микросхемах памяти, катарский кризис весьма чувствителен, поскольку страна на 65 % зависит от Катара по импорту гелия. Этот газ используется при производстве чипов для охлаждения кремниевых пластин. Власти Южной Кореи даже запустили расследование, целью которого является определение альтернативных путей получения 14 ключевых материалов и видов оборудования, которые требуются для производства чипов, и поставляются через Ближний Восток. К слову, по импорту брома Южная Корея на 98 % зависит от Израиля и Иордании, которые тоже оказались в зоне военного конфликта.

Тайвань на 50 % зависит от поставок сжиженного природного газа в сфере выработки электроэнергии. Примерно треть всего импортируемого СПГ до сих пор поступала на Тайвань из Катара. По сообщениям тайваньских властей, просадку в поставках СПГ временно можно компенсировать перезапуском угольных электростанций, но актуальность подобных мер будет определяться уже после 1 апреля, поскольку до этой даты у острова хватит имеющихся запасов природного газа для обеспечения себя электроэнергией. SK hynix отметила, что диверсифицировала источники поставки гелия и создала достаточные его запасы для обеспечения своей деятельности. TSMC пояснила, что не ожидает существенного влияния проблем с поставками гелия из Катара на свою работу, но продолжит пристально следить за развитием ситуации.

Японские производители чипов в большей мере зависят от поставок газа из США, чем с Ближнего Востока, поэтому нарушение соответствующих цепочек логистики их коснётся не так заметно. Это уже не первый случай в мировой истории, когда региональное производство чипов находится под угрозой из-за перебоев с поставками технических газов. Во-первых, обострение политических противоречий между Японией и Южной Кореей на время лишило последнюю возможности закупать специализированные газы в Японии. Во-вторых, начало военных действий на территории Украины в 2022 году вызвало перебои с поставками гелия в Азию. Кроме того, пандемия тоже создавала проблемы в этой части логистики. Цепочки поставок участникам рынка в очередной раз придётся перестраивать, если нынешний конфликт на Ближнем Востоке затянется.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Seagate: война на Ближнем Востоке пока не угрожает поставкам компонентов для ИИ
Война на Ближнем Востоке угрожает дефицитом электроэнергии, гелия и брома для производства чипов
Война на Ближнем Востоке может спровоцировать дефицит чипов — производители рискуют остаться без гелия
У американских законодателей возникли вопросы к OpenAI из-за сделки с Пентагоном
Microsoft вскоре потеряет куратора Windows, Office и Copilot — компанию ждут перестановки
Lucid представила концепт беспилотного такси для конкуренции с Tesla Cybercab и другие разработки
Теги: ближний восток, гелий, южная корея, дефицит, тайвань
ближний восток, гелий, южная корея, дефицит, тайвань
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Гелия осталось на две недели: производители чипов готовятся к последствиям войны на Ближнем Востоке
Сами мы не местные: выяснилось, что Солнце и тысячи его близнецов родились недалеко от центра нашей галактики
«Меня со времён The Witcher 3 так мурашки не пробирали»: финальный трейлер Crimson Desert взбудоражил игроков перед скорым релизом
Учёные научились замораживать и размораживать мозг без повреждений — криоконсервация людей стала на шаг ближе
V-Color выпустит антикризисные комплекты DDR5 — с настоящей памятью и RGB-муляжами
Meta отложила выпуск флагманской ИИ-модели Avocado на май или более поздний срок 3 ч.
Музыкальный геймплейный трейлер Gate Guard Simulator показал будни средневекового стражника — это смесь Papers, Please и Kingdom Come: Deliverance 3 ч.
Соцсеть X поменяет процесс получения «синих галочек» для европейцев 3 ч.
Gemini сможет заказывать такси и еду: Google запустила ИИ-агента на Samsung Galaxy S26 3 ч.
Анонс пошаговой ролевой игры Void Hunters напомнил пользователям о мрачных сторонах мобильного гейминга 3 ч.
Под нажимом властей Apple снизила комиссию App Store для китайских разработчиков 3 ч.
Классическая стратегия спустя 40 лет вернётся в улучшенном виде — трейлер и детали Defender of the Crown: The Legend Returns 3 ч.
Клиент не всегда прав: психоделический хоррор Donut Panic отправит игроков печь пончики и страдать от гротескных галлюцинаций 5 ч.
«Мечтал о такой игре больше 20 лет»: новый геймплей олдскульного стелс-экшена Project Shadowglass порадовал фанатов Thief 6 ч.
Коммуникационное агентство IVS Group переходит в «Турбо Облако» 6 ч.
Пропускная способность сети фильтрации Curator превысила 6 Тбит/с 7 мин.
Британский провайдер научился искать утечки воды с помощью оптоволокна 9 мин.
Бум ИИ вызвал дефицит процессоров Intel — поставки растянулись на месяцы, а сильнее всего страдает бюджетный сегмент 2 ч.
Microsoft и Meta заключили соглашения о дополнительной аренде ЦОД на $50 млрд 2 ч.
«Сбер» и «Яндекс» попросили у государства сотни миллиардов на ИИ, но власти денег не дадут 2 ч.
Китайская ByteDance обойдёт санкции США и получит доступ к чипам NVIDIA B200 на $2,5 млрд 2 ч.
Китай разрешил коммерческое применение мозговых имплантов для реабилитации парализованных 3 ч.
Microsoft, Intel и AMD готовят ответ MacBook Neo — Apple встряхнула рынок ПК 3 ч.
Китайская LisuanTech представила игровую видеокарту Lisuan Extreme на собственном 6-нм чипе 7G106 — продажи стартуют в июне 4 ч.
NASA назначило новую дату возвращения людей к Луне — миссия Artemis II получила зелёный свет 5 ч.