Гелия осталось на две недели: производители чипов готовятся к последствиям войны на Ближнем Востоке

Ранее уже отмечалось, что производители чипов в Южной Корее, Японии и на Тайване зависят от поставок природного газа, гелия и брома от партнёров на Ближнем Востоке, многие из которых вынуждены были отказаться от исполнения своих обязательств на фоне начала боевых действий в регионе. По оценкам экспертов, уже через две недели мировая полупроводниковая отрасль начнёт ощущать на себе негативные последствия этих событий.

По крайней мере, Tom’s Hardware со ссылкой на отраслевых экспертов отмечает, что производственный комплекс в Катаре, который обеспечивал 30 % мирового объёма реализации гелия, со второго марта не выдаёт продукцию, и по состоянию на прошлую субботу не планировал возобновлять работу в обозримом будущем. Как считают эксперты, если проблемы с поставками гелия из Катара продлятся более двух недель, это уже вынудит дистрибьюторов начать перестраивать логистические цепочки и даже перемещать криогенное оборудование. Сами по себе эти действия сохранят длительное влияние на мировую отрасль даже в том случае, если поставки гелия из Катара удастся позже возобновить. Перестройка логистики может растянуться на несколько месяцев.

Для Южной Кореи, которая обеспечивает до 18 % мирового объёма производства полупроводниковых изделий благодаря концентрации на микросхемах памяти, катарский кризис весьма чувствителен, поскольку страна на 65 % зависит от Катара по импорту гелия. Этот газ используется при производстве чипов для охлаждения кремниевых пластин. Власти Южной Кореи даже запустили расследование, целью которого является определение альтернативных путей получения 14 ключевых материалов и видов оборудования, которые требуются для производства чипов, и поставляются через Ближний Восток. К слову, по импорту брома Южная Корея на 98 % зависит от Израиля и Иордании, которые тоже оказались в зоне военного конфликта.

Тайвань на 50 % зависит от поставок сжиженного природного газа в сфере выработки электроэнергии. Примерно треть всего импортируемого СПГ до сих пор поступала на Тайвань из Катара. По сообщениям тайваньских властей, просадку в поставках СПГ временно можно компенсировать перезапуском угольных электростанций, но актуальность подобных мер будет определяться уже после 1 апреля, поскольку до этой даты у острова хватит имеющихся запасов природного газа для обеспечения себя электроэнергией. SK hynix отметила, что диверсифицировала источники поставки гелия и создала достаточные его запасы для обеспечения своей деятельности. TSMC пояснила, что не ожидает существенного влияния проблем с поставками гелия из Катара на свою работу, но продолжит пристально следить за развитием ситуации.

Японские производители чипов в большей мере зависят от поставок газа из США, чем с Ближнего Востока, поэтому нарушение соответствующих цепочек логистики их коснётся не так заметно. Это уже не первый случай в мировой истории, когда региональное производство чипов находится под угрозой из-за перебоев с поставками технических газов. Во-первых, обострение политических противоречий между Японией и Южной Кореей на время лишило последнюю возможности закупать специализированные газы в Японии. Во-вторых, начало военных действий на территории Украины в 2022 году вызвало перебои с поставками гелия в Азию. Кроме того, пандемия тоже создавала проблемы в этой части логистики. Цепочки поставок участникам рынка в очередной раз придётся перестраивать, если нынешний конфликт на Ближнем Востоке затянется.