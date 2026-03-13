«Сбер» и «Яндекс» попросили у государства сотни миллиардов на ИИ, но власти денег не дадут

По сообщениям сетевых источников, российские разработчики в сфере искусственного интеллекта, такие как «Сбер» и «Яндекс», попросили поддержки у государства. Взамен они готовы выделить часть прибыли на образование и нужды госструктур. Власти не готовы вложить запрашиваемые 400–450 млрд рублей, но рассматривают возможность нефинансового участия.

Осведомлённый источник сообщил, что компании обратились к заместителю руководителя администрации президента Максиму Орешкину с просьбой организовать инвестиционную программу в размере 400 млрд рублей ежегодно. Взамен компании предлагают направлять 5 % прибыли, полученной благодаря предоставленным вычислительным мощностям, на нужды образования, а ещё 5 % — на нужды государственных структур.

Другой источник рассказал, что компании начали искать варианты государственной поддержки в середине прошлого года. Он добавил, что обсуждались разные суммы, но на тот момент «Сбер» и «Яндекс» не смогли в полной мере пояснить, для чего им нужна господдержка. Из-за этого власти отнеслись к их предложению скептически.

Другой источник на IT-рынке сообщил, что с просьбой обращался только «Сбер». Компания просила выделить 450 млрд рублей для строительства центра обработки данных с целью развития суверенного ИИ. В этом ЦОД компания готова была выделить место для других игроков рынка, занимающихся развитием национального ИИ. Он добавил, что в совещаниях по этому вопросу принимали участие члены Альянса ИИ, в который входят «Сбер», «Яндекс», VK, «Газпром нефть», «Сибур», «Уралхим» и «Северсталь». По данным источника, власти скептически отнеслись к этой идее и отказались от выделения средств, предложив «Сберу» самостоятельно финансировать строительство нового ЦОД. «Яндекс» также скептически отнёсся к идее «Сбера», поскольку было непонятно, как компания сможет использовать этот объект.

Представитель Альянса ИИ подтвердил наличие дискуссии о мерах поддержки отрасли, но на данный момент точечная помощь конкретным компаниям не обсуждается. Речь идёт о системном стимулировании отрасли, создании условий для конкурентоспособности российских разработчиков на глобальном рынке. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко отказались от комментариев по данному вопросу. Там также добавили, что пока преждевременно озвучивать какие-либо конкретные детали.