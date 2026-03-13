Бум ИИ вызвал дефицит процессоров Intel — поставки растянулись на месяцы, а сильнее всего страдает бюджетный сегмент

Ещё в январе руководство Intel признало, что бум искусственного интеллекта привёл к дефициту её процессоров, и пика он достигнет в первом квартале 2026 года, после чего ситуация начнёт улучшаться. Представители компании поясняют, что с проблемами сталкиваются покупатели большинства видов процессоров данной марки.

Руководитель мировых каналов продаж Intel Дейв Гуцци (Dave Guzzi) в интервью изданию CRN заявил, что дефицит процессоров коснётся всех категорий клиентов, но при этом сопутствующий рост цен на них будет не таким высоким, как наблюдается в сегменте микросхем памяти. Хотя максимальный спрос на продукцию Intel демонстрируют производители серверных систем, в прочих сегментах рынка, включая настольный и мобильный, дефицит также ощущается, причём в сфере производства хромбуков он выражается в готовности клиентов компании переключаться на использование процессоров конкурирующей компании MediaTek.

Представители Intel утверждают, что наблюдают высокий спрос на процессоры как в серверном сегменте, так и в клиентском. Компания не готова жертвовать интересами одной категории клиентов ради удовлетворения запросов другой. Процессоры для ПК начального уровня остаются важным видом продукции Intel, как отмечают её официальные представители. TrendForce отдельно сообщает, что Intel уже повысила цены на свои процессоры для ноутбуков более чем на 15 %, и во втором квартале может поднять их ещё сильнее, сосредоточившись на моделях среднего и верхнего уровня. Если учесть, что процессор и память формируют основную часть себестоимости компонентов, необходимых для выпуска ноутбука, то совокупные затраты в этой сфере могут вырасти с 45 до 58 % общей себестоимости мобильного ПК.

Как отмечается в публикации CRN, сроки поставок серверных процессоров Xeon начального и среднего уровня сейчас растянулись до шести месяцев. В Китае, как отмечалось ранее в материале Reuters, цены на серверные процессоры Intel выросли более чем на 10 % на фоне дефицита. Остаётся дождаться апреля, чтобы услышать от руководства Intel новых прогнозов по развитию ситуации с доступностью процессоров на рынке с учётом официальных итогов первого квартала.