NASA признало, что частники не готовы строить космические станции — и пойдёт по пути «Роскосмоса»

Будущая российская орбитальная станция будет создаваться на базе МКС и затем отделится от неё для самостоятельной работы после завершения эксплуатации старой станции. В NASA думали иначе — задачу создания замены МКС возложили на плечи частных компаний. Сегодня новое руководство NASA признало, что это был ошибочный путь. Никакой частник не вытянет обслуживание космической станции. Её ядром должно владеть NASA, сочетая бюджетные и частные деньги.

Источник изображения: NASA

«Много лет назад, когда мы начинали эту программу, у нас были данные о том, что до зрелого рынка [частных космических станций] ещё 10 лет, — сказала Дана Вайгель (Dana Weigel), руководитель программы NASA по МКС. — По мере того, как в течение долгого времени мы наблюдали за процессом, независимые маркетинговые исследования продолжают убеждать нас в том, что до этого ещё далеко».

В связи с этим у нового руководства NASA созрел свежий план. Вместо того чтобы оплачивать частникам все этапы планирования, разработки, запуска прототипов и, в конечном итоге, выкупа мест на будущих частных космических станциях (которые, как выяснилось, по объективным причинам появятся очень и очень нескоро — гораздо позже 2030 года, когда МКС затопят в океане), NASA полностью оплатит изготовление будущего ядра космической станции с последующей арендой портов и мест частным компаниям.

Как и российская РОС, ядро американской станции начнёт свою работу со стыковки с МКС, где постепенно начнёт обрастать новыми модулями. Обслуживать и владеть ядром будет NASA, но с активным привлечением частных проектов, включая удвоение числа туристических полётов на станцию — до двух в год вместо одного на МКС.

Перед сводом МКС с орбиты новая станция отделится, прихватив с собой часть действующих модулей американского сегмента МКС. Аналогичным образом планирует развивать станцию РОС «Роскосмос». Точнее, NASA теперь собирается повторить предложенный «Роскосмосом» план. В агентстве признали тот факт, что бизнес не созрел для самостоятельного развития космических станций и ещё долго не будет к этому готов.

Между тем, проект базового ядра будущей станции с двигателями коррекции орбиты, силовым блоком и всем остальным необходимым агентство обещает разработать в течение года, чтобы начать решать проблему создания замены МКС как можно скорее.

Теги: космическая станция, nasa
