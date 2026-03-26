TeamGroup представила SSD T-Create Classic H514 PCIe 5.0 для локальных ИИ-нагрузок — до 4 Тбайт и до 14 200 Мбайт/с

Компания TeamGroup анонсировала серию твердотельных NVMe-накопителей T-Create Classic H514 M.2 PCIe 5.0 x4. Производитель позиционирует новинки для рабочих станций и систем для создателей контента. В состав серии вошли модели ёмкостью 1, 2 и 4 Тбайт.

Для моделей ёмкостью 2 и 4 Тбайт заявляется скорость последовательного чтения до 14 200 Мбайт/с и последовательной записи до 13 300 Мбайт/с. У модели на 1 Тбайт скорость последовательного чтения составляет до 14 000 Мбайт/с, а последовательной записи до 11 000 Мбайт/с.

В составе накопителей T-Create Classic H514 используется контроллер памяти на базе 6-нм техпроцесса и флеш-память 3D NAND. Все модели SSD серии оснащены DRAM-кешем. В новинках делается акцент на низкую задержку при интенсивных нагрузках. TeamGroup заявляет о минимальной задержке 0,05 мс в режиме чтения и 0,0015 мс в режиме записи. Компания также отмечает, что показатели задержки у H514 ниже, чем у предыдущих моделей SSD серии Classic PCIe 4.0 — на 19 % ниже в режиме записи и на 27 % в режиме чтения.

Накопители TeamGroup T-Create Classic H514 будут предлагаться в двух вариантах — с тонким графеновым, а также с алюминиевым радиаторами. Версия с графеновым радиатором имеет толщину 3,7 мм и весит 7 г, вариант с алюминиевым радиатором имеет толщину 11,7 мм и весит 28 г.

Для накопителей T-Create Classic H514 ёмкостью 1, 2 и 4 Тбайт заявлен ресурс 600, 1200 и 2400 TBW (терабайт перезаписанной информации) соответственно. На них предоставляется пятилетняя гарантия производителя. Новинки поддерживают операционные системы Windows, macOS и Linux. TeamGroup также заявляет, что эти SSD предназначены для локальных ИИ-нагрузок, включая хранение больших языковых моделей с количеством параметров от 7 до 175 млрд.