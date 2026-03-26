Dreame назвали мировым лидером на рынке премиальных роботов-пылесосов

Компания Dreame вышла на первое место в мире по объёмам розничных продаж роботов-пылесосов премиум-класса, гласят данные международной исследовательской компании Euromonitor International по итогам 2025 года.

Dreame стала первой по продажам роботов-пылесосов по цене от $700 в 30 регионах и странах мира; на 18 важнейших рынках доля компании оказалась выше 40 % — её позиции укрепились в странах Европы, Северной Америки и стран СНГ. Компания специализируется на выпуске передовой техники для дома и персонального ухода. Одним из основных направлений деятельности Dreame остаются роботы-пылесосы — важнейшими для этих устройств являются удобство в работе пользователей и технологические решения в продукции.

Производитель активно инвестирует в направления исследований и разработки — по этим направлениям заняты до 70 % его сотрудников; на технологическое развитие компания передаёт более 7 % годовой выручки. На конец 2025 года за ней числились более 10 тыс. патентных заявок, из которых зарегистрированы более 3 тыс. Продукция Dreame продаётся в более чем 120 странах и регионах мира, а также используется в более чем 42 млн домохозяйств. В розничной сети бренда работают более 6500 магазинов.

Компания не ограничивается отдельными категориями оборудования — сейчас она начала развивать экосистемный подход к ассортименту. В этом году была представлена концепция Dreame Universe, объединяющая продукцию по направлениям товаров для дома, персонального ухода, транспорта, воздушной среды, наземных устройств и вычислительных решений. Активно развивается направление искусственного интеллекта: налажено сотрудничество с Nvidia, запланирована интеграция технологий ИИ в продукцию Dreame.