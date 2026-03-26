HP встроила в ноутбуки локальную ИИ-модель GPT, чтобы «помочь людям добиться большего успеха на работе»

Компания HP объявила о выпуске собственной локальной системы искусственного интеллекта HP IQ. Приложение состоит из большой языковой модели, с которой можно общаться в чате, секретаря, использующего микрофоны ноутбука для записи и анализа совещаний, и инструмента HP NearSense, который позволяет обмениваться файлами с коллегами поблизости или подключаться к системе конференц-связи HP Poly.

«Мы видим большие возможности помочь людям добиться большего успеха на рабочем месте, — заявил руководитель отдела продуктов HP IQ Мэтт Браун (Matt Brown). — Для этого мы создаём слой интеллекта, который будет распространяться на все наши устройства и действительно воплотится в жизнь в наших ПК с искусственным интеллектом, сделав их более ценными, чем когда-либо прежде, и предоставив действительно мощную модель прямо внутри ПК».

Для запуска HP IQ в рамках программы раннего доступа, которая начнётся этой весной, потребуется одна из новых моделей EliteBook или ProBook 2026 года, обозначенная как «ПК с искусственным интеллектом» с объёмом оперативной памяти не менее 24 Гбайт. Компания планирует расширить использование на другие ноутбуки HP, настольные компьютеры и видеопанели Poly Studio к лету, а новые устройства HP IQ появятся во второй половине года.

В ходе демонстрации представитель HP загрузил конфиденциальный документ на ПК, а затем попросил бота IQ, основанного на gpt-oss-20b от OpenAI, проанализировать его и помочь написать обзор заседания совета директоров. Бот быстро и детально выполнил обе задачи. Затем представитель продемонстрировал функцию записи совещаний в HP IQ, которая позволяет записывать очные встречи с помощью микрофонов ноутбука, а затем использовать эти данные для создания пунктов плана действий и сводок.

На вопрос о потенциальных проблемах с конфиденциальностью Браун порекомендовал сначала запрашивать разрешение у всех участников совещания, отметив, что онлайн-совещания и так регулярно записываются. Он заверил, что HP IQ не хранит аудиозаписи и поэтому не может предоставить полную стенограмму, что могло бы быть полезной функцией для некоторых пользователей.

Компания HP также продемонстрировала функцию NearSense. Она может показывать список коллег, находящихся с пользователем в одной комнате, и позволяет отправлять им файлы простым перетаскиванием. NearSense также может подключать пользователя к совещаниям или начинать совещание на конференц-оборудовании HP Poly, находящемся в той же комнате. Компания планирует добавить больше функций, таких как возможность печати на находящихся рядом принтерах с поддержкой IQ, сопряжение с гарнитурами и трансляция экрана ПК на соседние дисплеи или экраны конференц-зала.

HP IQ использует различные датчики, включая Wi-Fi, Bluetooth и микрофон, для определения того, находятся ли пользователи в одной комнате с конференц-устройством Poly. Представитель HP утверждает, что технология настолько точна, что может отличить человека, находящегося в комнате от стоящего за стеклянной перегородкой. Часть процесса настройки включает в себя своего рода составление карты помещения.

HP сообщила, что у неё разработан трёхлетний план развития продукта. В ближайшем будущем компания планирует сделать HP IQ совместимым с устройствами Android. Это позволит использовать функции локального обмена файлами и конференц-связи на миллионах телефонов.

Как сообщили представители HP, модель gpt-oss-20b, используемая HP IQ для локальной обработки данных с помощью ИИ, была обучена в сентябре 2025 года. Для доступа к более актуальным данным, таким как погода или котировки акций, она обращается за новой информацией в интернет, но ИТ-отделы могут установить политику отключения этой функции.

«Мы считаем, что IQ отлично сосуществует с существующими инструментами, которые могут понравиться пользователям, но это добавляет дополнительные возможности, возможность обрабатывать данные локально и безопасно прямо на их ПК, — отметил Браун. — Кроме того, он интегрируется с другими устройствами, которые они используют в офисе, таким образом, который недоступен другим инструментам».

Аналитики полагают, что несмотря на то, что HP позиционирует HP IQ как систему для корпоративного сегмента, она больше подходит для малого и среднего бизнеса, чем для крупных предприятий. На рынке не так много действительно простых локальных инструментов ИИ и предложение HP упростит использование моделей ИИ на устройствах для людей, не являющихся экспертами или любителями.

HP придётся постоянно обновлять локальную модель ИИ, чтобы оставаться конкурентоспособной. Для внедрения HP выбрала gpt-oss-20b, но компания может заменить её, когда появится более совершенная модель.