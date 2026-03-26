«Ростелеком» сообщил о взрывном росте популярности стационарных телефонов

Стационарный телефон в СССР в прошлом веке был крайне востребованным предметом — люди годами, а порой и десятилетиями стояли в очереди на подключение. Часто в многоэтажке телефон был лишь в одной квартире и все соседи ходили туда позвонить. Но с массовым пришествием доступной мобильной связи и интернета многие в последние годы от стационарных телефонов отказались. Похоже, что ситуация снова меняется и проводные телефоны снова стали востребованы.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил, что россияне всё чаще стали обращаться в компанию по поводу установки стационарных телефонов. «Интересное явление: у нас очень заметно выросло количество запросов на установку стационарного телефона. Потому что люди поняли, что это очень надёжный и качественный способ связи. Он должен быть в каждом доме», – добавил он.

Осеевский не назвал конкретные цифры, но отметил, что проводные стационарные телефоны хотят снова установить «многие очень уважаемые люди». По его мнению, стационарный телефон «как огнетушитель: должен быть в каждом доме». Ранее многие российские СМИ сообщали, что из-за постоянных перебоев в работе мобильного интернета также растут продажи пейджеров, бытовых раций и бумажных дорожных карт.

Интерес к казалось бы устаревшим видам связи и ориентирования повышается на фоне масштабных отключений мобильной связи в Москве и многих других городах России. Мобильные операторы уверили журналистов, что речь идёт о «внешних ограничениях», а не о технических проблемах и сбоях оборудования.