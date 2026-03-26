Мировые продажи ПК упадут на 5 % из-за подорожания памяти — вся надежда на Apple и геймеров

Аналитическая компания Counterpoint Research прогнозирует, что мировые поставки ПК в 2026 году сократятся на 5 % по сравнению с 2025 годом. По данным Counterpoint, в 2026 году будет продано 262 млн ПК по сравнению с 275 млн в 2025 году. «Основным препятствием является устойчивый рост цен на память, который вынуждает производителей повышать цены для потребителей, снижая общий спрос», — отмечается в отчёте компании.

«Сектор ПК остаётся более устойчивым, чем другие сегменты потребительской электроники. Эта относительная стабильность обусловлена ​​активным циклом замены оборудования; значительная часть существующей базы пользователей может получить обновления до Windows 11, а постоянное стремление Microsoft к миграции на новые версии ОС является постоянным катализатором обновления оборудования», — говорится в отчёте Counterpoint.

Исторические данные исследовательской компании показывают, что продажи ПК достигли пика в 2021 году в период пандемии, превысив 300 млн единиц. Объёмы продаж снизились в 2023 году, а затем снова выросли в 2024 и 2025 годах, хотя и не до уровня 2021 года.

Counterpoint Research прогнозирует, что крупнейшие бренды пострадают от спада меньше всего: такие компании, как Dell, HP и Lenovo, испытают «наименьшее сокращение», в то время как бренды второго эшелона, такие как Acer и Asus, как ожидается, увидят более выраженное снижение продаж. Единственный бренд, который, как ожидается, выбьется из общей тенденции, — это Apple. Аналитики Counterpoint прогнозируют, что, отчасти благодаря новому MacBook Neo, Apple продаст больше систем в 2026 году, чем в 2025 году.

Отдельно стоит отметить рынок игровых ПК. Согласно прогнозу, влияние роста цен на комплектующие мало отразится на продажах дорогих игровых систем. Ведь если подорожавшая оперативная память увеличит цену обычного ноутбука за $500 на $100 или $200, это станет огромной относительной прибавкой к цене и отпугнёт многих покупателей. Но удорожание на $200 геймерского ПК, цена на который начинается с $2000 — это гораздо меньший процентный прирост, который вряд ли заставит юного нагибатора отказаться от покупки, тем более, что деньги на неё чаще всего дают родители.