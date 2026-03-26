Китай испытал «космическую заправку»: спутник с «хоботом» успешно выполнил тест на орбите

Первый китайский коммерческий спутник-заправщик «Хукэда-2» (Hukeda-2) успешно провёл тест дозаправки на низкой околоземной орбите. Запущенный на прошлой неделе с космодрома Цзюцюань аппарат достиг высоты 530–540 км на солнечно-синхронной орбите и выполнил операции по сближению и имитации заправки с помощью гибкого роботизированного манипулятора. Гибкий «хобот» — отличительная черта аппарата, призванного продлевать работу спутников на орбите.

Совершённый манёвр стал важным шагом в развитии технологий орбитального обслуживания, поскольку спутник создан совместными усилиями Хунаньского университета науки и технологий (Hunan University of Science and Technology) и компании Suzhou Sanyuan Aerospace Technology и считается первым подобным коммерческим проектом, реализованным без привлечения государственных компаний.

Роботизированный манипулятор наподобие хобота или щупальца осьминога способен сгибаться, скручиваться и обхватывать объекты в ограниченном пространстве. Он состоит из соединённых друг с другом частей, похожих на пружины, управляемых моторами и тросами, а на конце имеет наконечник в виде форсунки для помещения в заправочный порт целевого спутника.

По сообщениям, имитация заправки проходила на орбитальной скорости около 27 000 км/ч, что разработчики сравнили с «продеванием нитки в иголку в космосе». В то же время нет информации, была ли стыковка с другим аппаратом или испытания проводились в рамках одной платформы. На представленном компанией снимке спутника в космосе показан только аппарат-заправщик со своим «хоботом».

Позже спутник также протестирует надувное устройство диаметром 2,5 метра, которое должно увеличить сопротивление спутника атмосфере, что обеспечит ему ускоренный и контролируемый сход с орбиты. Таким образом, Hukeda-2 демонстрирует комплексный подход: не только дозаправку, но и решение проблемы космического мусора. Успех теста, по мнению разработчиков, подтверждает готовность технологии к реальному применению в условиях экстремальных скоростей и температурных перепадов.

Достижение открывает новые перспективы для продления срока службы дорогостоящих спутников и снижения объёма мусора на орбите. По факту это продолжение серии китайских экспериментов по орбитальному обслуживанию, включая прошлогодний тест Shijian-25 на геостационарной орбите. Коммерческий характер проекта Hukeda-2 подчёркивает растущую роль частных компаний в китайской космической программе и может стать основой для будущих «космических заправочных станций», способных обслуживать другие аппараты и способствовать устойчивому освоению космоса.