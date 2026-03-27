Утверждён стандарт сообщений RCS 4.0 с поддержкой видеозвонков из чатов

Ассоциация GSMA объявила о завершении работы над новой версией стандарта связи RCS Universal Profile 4.0. Главным техническим нововведением станет возможность совершать видеозвонки непосредственно из чата, не переключаясь между сторонними приложениями. В RCS 4.0 также появится врождённая поддержка расширенного форматирования текста и улучшенные алгоритмы обмена медиафайлами.

Источник изображения: freestocks/Unsplash

Обновление позволит не только мгновенно переходить от текстовой переписки к видеосвязи, но и поддерживать групповые звонки с возможностью присоединения участников уже после начала беседы. Помимо коммуникационных функций, стандарт внедряет такие опции форматирования, как выделения текста жирным шрифтом или курсивом, а система обмена файлами станет умнее, выбирая оптимальный формат во избежание потери качества.

Некоторые изменения ориентированы на корпоративный сектор, предлагая улучшенное управление ссылками и потоковое видео в бизнес-сообщениях. Важно отметить, что на данном этапе GSMA лишь утвердила технический стандарт и теперь ответственность за его внедрение и доведение функций до конечного потребителя ложится на плечи производителей смартфонов и мобильных операторов.

Технология RCS (Rich Communication Services) уже сейчас заменяет устаревший формат СМС-сообщений на многих современных телефонах, обеспечивая работу таких функций, как отчёты о прочтении и передача качественных фото. При этом на платформе Android основным проводником этой технологии выступает приложение «Google Сообщения». Компания Apple также недавно внедрила поддержку RCS в свои устройства.

rcs, gsma, сотовая связь, стандарты
