Сегодня 29 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Максим и Никита оказались в числе самых ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Максим и Никита оказались в числе самых популярных паролей у россиян

Девятое и десятое место в списке наиболее популярных кириллических паролей, утекших с ресурсов в российских доменных зонах в 2025 году, стали «Никита» и «Максим», сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI. Тройку списка составили числовые пароли «123456», «12345» и «123456777».

Источник изображения: Yura Fresh / unsplash.com

Инцидентов с утечками персональных данных год от года становится всё больше, но плачевная ситуация со сложностью паролей не улучшается с 2017 года. В десятке наиболее популярных у россиян паролей остаются такие комбинации как «123456», «123456789», «qwerty», «qwerty123» и «password». В 2024 году достоянием киберпреступников стали 6,1 млрд учётных записей (пар из электронной почты и пароля), которые ранее не встречались; в 2025 году этот показатель вырос до 6,6 млрд. Многие пользователи интернета действительно не утруждают себя установкой сложных паролей, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. А появление «Никиты» и «Максима» в списке легко объяснить тем, что в девяностые и начале двухтысячных эти имена были самыми популярными — сегодня так зовут многих мужчин в возрасте от 25 до 35 лет.

Люди часто исходят из того, что взламывать их учётные записи никто не станет, потому что у них нет секретной информации, и используют одинаковые логины и пароли на разных сервисах. У одного человека в среднем десять аккаунтов, и взлом одного может по цепочке повлечь взлом остальных — киберпреступники готовы взламывать любые учётные записи, к которым подходят популярные пароли. На шестом месте в мировом рейтинге оказался пароль «admin», который часто устанавливается по умолчанию на устройствах интернета вещей (IoT) — маршрутизаторах, компонентах умного дома и других. Люди не утруждают себя изменением их заводских настроек, в результате чего устройства массово взламываются и подключаются к ботнетам — вредоносным сетям, которые используются в DDoS-атаках, рассылке спама, скрытом майнинге и других кампаниях.

Около 54 % паролей, скомпрометированных в 2025 году, ранее были замечены в других утечках; средний срок жизни пароля составляет от 3,5 до 4 лет. В 2025 году было взломано на 14–15 % больше устройств IoT, чем годом ранее. Эти устройства часто имеют доступ как к глобальной, так и к корпоративной сетям, поэтому они представляют интерес для киберпреступников.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: россия, пароль, утечка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В российских ЦОД массово выходит из строя старое оборудование
Годовая прибыль BYD упала впервые за четыре года, обнажив ужасы ценовой войны в Китае
xAI покинул последний из сооснователей, остался только сам Илон Маск
Китайские производители чипов стремятся к 2030 году добиться импортозамещения на 80 %
NASA возмутило частников отказом от коммерческих орбитальных станций — миллиарды инвестиций под угрозой
Telegram утверждает, что опасной уязвимости в мессенджере не существует 2 ч.
Новая статья: Gamesblender № 769: новые Serious Sam и Hunter: The Reckoning, спад Switch 2 и перезарядка 2.0 в CS2 2 ч.
Новая статья: Crimson Desert — южнокорейский «Скайрим». Рецензия 12 ч.
Apple Mac OS X отметила четвертьвековой юбилей 18 ч.
YouTube обновила дизайн встраиваемого плеера — пользователи как водится остались недовольны 23 ч.
Хакеры взломали инфраструктуру Еврокомиссии и похитили 350 Гбайт данных 23 ч.
Российским разработчикам игр предоставили налоговые льготы, как для IT-компаний 24 ч.
«Скрыть мою почту» не гарантирует анонимность — Apple раскрыла пользователя полиции 28-03 11:01
Apple удалила из российского App Store ряд популярных VPN по требованию РКН 28-03 10:35
Microsoft сделает Windows 11 стабильнее за счёт ужесточения требований к драйверам 28-03 07:30
Котировки акций производителей DRAM стабилизировались после первичного влияния TurboQuant 4 ч.
Microsoft потратит $146 млрд на ИИ, но это напугало инвесторов и вызвало падение котировок акций на 25 % 7 ч.
Anthropic привлекла рекордное количество подписчиков после скандала с Минобороны США 7 ч.
Худшая неделя за год: техногиганты потеряли миллиарды капитализации из-за войны и проблем Meta 18 ч.
AMD отметила десятилетие платформы AM4 и пообещала продолжить традицию в AM5 22 ч.
Meta готовит две модели умных очков Ray-Ban с коррекцией зрения 22 ч.
Китайская наука растёт с «шокирующей скоростью», и возможно, остальной мир уже проиграл 22 ч.
PON для OOB: Nokia представила платформу Aurelis for Data Centers для удалённого управления оборудованием в ЦОД 23 ч.
В России наблюдаются массовые сбои оборудования в устаревающих ЦОД 23 ч.
Несмотря на два провала, Intuitive Machines получила третий контракт NASA на доставку грузов на Луну 24 ч.