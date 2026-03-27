Маск начал «чистку» X после слияния с xAI и SpaceX

За последние несколько месяцев Илон Маск (Elon Musk) провёл две крупные сделки по объединению своих частных компаний. Сперва он объединил социальную сеть X и стартап xAI, а потом последний был поглощён частной аэрокосмической компанией SpaceX. Как утверждают осведомлённые источники, штат социальной сети X после последней сделки начал сокращаться.

По информации The Wall Street Journal, в результате проводимой реструктуризации X лишилась директора по маркетингу Анджелы Зипеды (Angela Zepeda), которая занимала этот пост с сентября позапрошлого года. За предыдущие несколько недель, по данным источника, работы лишились более 20 сотрудников X, чьи роли руководство объединённой с xAI и SpaceX компании сочло дублирующимися. Технический персонал в ходе проводимых сокращений затронут не был, по информации издания.

Пришедший в xAI директор по выручке Джон Шулкин (Jon Shulkin), который является партнёром в дружественном Маску фонде Valor Equity Partners, требует от оставшихся в X сотрудников концентрации не только на сокращении затрат, но и на увеличении выручки. Этот руководитель намерен сократить отставание объединённой компании Маска от конкурентов как в сфере искусственного интеллекта, так и на рынке социальных сетей. Реклама и продажа услуг корпоративным клиентам представляются руководству xAI и X основными источниками прироста выручки.

По оценкам Emarketer, выручка X от размещения рекламы в США должна увеличиться на 1,5 % до $1,27 млрд, а в мировых масштабах она увеличится на 2,2 % до $2,19 млрд. В последний год независимого существования Twitter (2021) компания выручила на рекламе $4,51 млрд, так что её правопреемница X до сих пор не может выйти на этот уровень. Взаимоотношения Маска с рекламодателями после сделки 2022 года по покупке Twitter нельзя назвать гладкими, он даже пытался обвинить их в сговоре, но недавно суд не встал на сторону миллиардера.

Как поясняет The Wall Street Journal, после ухода Зипеды и бывшей главы компании Линды Яккарино (Linda Yaccarino) руководство X фактически перешло к Джону Шулкину и Монике Пинтарелли (Monique Pintarelli), которая теперь заведует рекламой, продажами и партнёрскими соглашениями в мировых масштабах не только в xAI, но и в родственной X. Запуск платёжной системы X Money пока задерживается из-за регуляторных препятствий. Маск обещал, что общественный доступ к сервису будет открыт в следующем месяце.