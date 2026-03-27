Сегодня 29 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети Маск начал «чистку» X после слияния с xA...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Маск начал «чистку» X после слияния с xAI и SpaceX

За последние несколько месяцев Илон Маск (Elon Musk) провёл две крупные сделки по объединению своих частных компаний. Сперва он объединил социальную сеть X и стартап xAI, а потом последний был поглощён частной аэрокосмической компанией SpaceX. Как утверждают осведомлённые источники, штат социальной сети X после последней сделки начал сокращаться.

Источник изображения: X, Elon Musk

По информации The Wall Street Journal, в результате проводимой реструктуризации X лишилась директора по маркетингу Анджелы Зипеды (Angela Zepeda), которая занимала этот пост с сентября позапрошлого года. За предыдущие несколько недель, по данным источника, работы лишились более 20 сотрудников X, чьи роли руководство объединённой с xAI и SpaceX компании сочло дублирующимися. Технический персонал в ходе проводимых сокращений затронут не был, по информации издания.

Пришедший в xAI директор по выручке Джон Шулкин (Jon Shulkin), который является партнёром в дружественном Маску фонде Valor Equity Partners, требует от оставшихся в X сотрудников концентрации не только на сокращении затрат, но и на увеличении выручки. Этот руководитель намерен сократить отставание объединённой компании Маска от конкурентов как в сфере искусственного интеллекта, так и на рынке социальных сетей. Реклама и продажа услуг корпоративным клиентам представляются руководству xAI и X основными источниками прироста выручки.

По оценкам Emarketer, выручка X от размещения рекламы в США должна увеличиться на 1,5 % до $1,27 млрд, а в мировых масштабах она увеличится на 2,2 % до $2,19 млрд. В последний год независимого существования Twitter (2021) компания выручила на рекламе $4,51 млрд, так что её правопреемница X до сих пор не может выйти на этот уровень. Взаимоотношения Маска с рекламодателями после сделки 2022 года по покупке Twitter нельзя назвать гладкими, он даже пытался обвинить их в сговоре, но недавно суд не встал на сторону миллиардера.

Как поясняет The Wall Street Journal, после ухода Зипеды и бывшей главы компании Линды Яккарино (Linda Yaccarino) руководство X фактически перешло к Джону Шулкину и Монике Пинтарелли (Monique Pintarelli), которая теперь заведует рекламой, продажами и партнёрскими соглашениями в мировых масштабах не только в xAI, но и в родственной X. Запуск платёжной системы X Money пока задерживается из-за регуляторных препятствий. Маск обещал, что общественный доступ к сервису будет открыт в следующем месяце.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
xAI покинул последний из сооснователей, остался только сам Илон Маск
Из X уволился главный кандидат на пост главы соцсети — он смог проработать с Маском всего 10 месяцев
Новым финансовым директором xAI и X станет выходец из Morgan Stanley
Империя Маска трещит по швам: Tesla и xAI за год потеряли множество ценных специалистов
Google упростила «переезд» в Gemini из ChatGPT и других чат-ботов, добавив импорт памяти и чатов
ЕС притормозил спорный «Закон об ИИ», но запретил нейрообнажёнку
Теги: социальная сеть, twitter x, xai, spacex
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В российских ЦОД массово выходит из строя старое оборудование
Годовая прибыль BYD упала впервые за четыре года, обнажив ужасы ценовой войны в Китае
xAI покинул последний из сооснователей, остался только сам Илон Маск
Китайские производители чипов стремятся к 2030 году добиться импортозамещения на 80 %
NASA возмутило частников отказом от коммерческих орбитальных станций — миллиарды инвестиций под угрозой
Telegram утверждает, что опасной уязвимости в мессенджере не существует 2 ч.
Новая статья: Gamesblender № 769: новые Serious Sam и Hunter: The Reckoning, спад Switch 2 и перезарядка 2.0 в CS2 2 ч.
Новая статья: Crimson Desert — южнокорейский «Скайрим». Рецензия 12 ч.
Apple Mac OS X отметила четвертьвековой юбилей 18 ч.
YouTube обновила дизайн встраиваемого плеера — пользователи как водится остались недовольны 23 ч.
Хакеры взломали инфраструктуру Еврокомиссии и похитили 350 Гбайт данных 23 ч.
Российским разработчикам игр предоставили налоговые льготы, как для IT-компаний 24 ч.
«Скрыть мою почту» не гарантирует анонимность — Apple раскрыла пользователя полиции 28-03 11:01
Apple удалила из российского App Store ряд популярных VPN по требованию РКН 28-03 10:35
Microsoft сделает Windows 11 стабильнее за счёт ужесточения требований к драйверам 28-03 07:30
Котировки акций производителей DRAM стабилизировались после первичного влияния TurboQuant 4 ч.
Microsoft потратит $146 млрд на ИИ, но это напугало инвесторов и вызвало падение котировок акций на 25 % 7 ч.
Anthropic привлекла рекордное количество подписчиков после скандала с Минобороны США 7 ч.
Худшая неделя за год: техногиганты потеряли миллиарды капитализации из-за войны и проблем Meta 18 ч.
AMD отметила десятилетие платформы AM4 и пообещала продолжить традицию в AM5 22 ч.
Meta готовит две модели умных очков Ray-Ban с коррекцией зрения 22 ч.
Китайская наука растёт с «шокирующей скоростью», и возможно, остальной мир уже проиграл 22 ч.
PON для OOB: Nokia представила платформу Aurelis for Data Centers для удалённого управления оборудованием в ЦОД 23 ч.
В России наблюдаются массовые сбои оборудования в устаревающих ЦОД 23 ч.
Несмотря на два провала, Intuitive Machines получила третий контракт NASA на доставку грузов на Луну 24 ч.